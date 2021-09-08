Оппозиция: переболевшие Covid-19 с антителами должны иметь право на получение ковид-сертификата и услуг

Депутаты Сейма Эрик Пуценс, Вячеслав Домбровский, Эвия Папуле, Каспар Гиргенс и Рамона Петравича подали поправки к закону об управлении ситуацией с распространением Covid-19, предлагая включить в него норму о том, что переболевшие Covid-19, которые не делали тест, но у которых лабораторно подтверждено наличие антител, могут получить ковид-сертификат и пользоваться услугами.

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Как сообщил Пуценс, предложение обосновано тем, что коронавирусом могли переболеть от 20% до 23% жителей Латвии, тогда как официальная статистика показывает, что болели только 7,5% населения страны. Многие перенесли заболевание бессимптомно или не делали тест для его подтверждения.

"Убедить переболевших прививаться будет очень трудно или невозможно, потому что они считают, что уже приобрели естественный иммунитет", — сказал парламентарий, добавив, что во время болезни многим из этих людей не указали на то, что нужно зарегистрировать факт заболевания, чтобы затем получить право на сертификат.

По мнению депутатов оппозиции, несправедливо предоставлять ковид-сертификаты только тем, кто подтвердил заболевание тестом, особенно потому, что условия получения сертификата, когда они болели, еще не были разработаны.

Депутаты считают, что для народного хозяйства и особенно обслуживающей сферы важно, чтобы как можно больше людей имели сертификаты, потому что это "билет для свободного получения услуг".

Поэтому оппозиция вновь актуализировала вопрос о введении порога антител для получения сертификата и сроках его годности. Депутаты отмечают, что в других странах антитела уже используются как критерий для получения сертификата, и Латвия тоже должна рассмотреть такое решение.

25 августа парламентская комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции уже рассматривала предложение депутата "Согласия" Ивара Зариньша о предоставлении сертификатов на основе наличия антител после перенесенного заболевания Covid-19.

Парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмар Дуритис тогда заявил, что нет достаточных исследований, которые позволили бы с уверенностью сказать, что при определенном уровне антител людям не нужна вакцинация, так как они не восприимчивы к вирусу. Если не зафиксировано, когда началось заболевание, эта группа населения не может получить сертификат, так как сертификат переболевших коронавирусом имеет определенный срок действия — до 180 дней с момента заболевания.