Оппозиция предлагает разрешить людям работать без ковид-сертификатов

Депутаты оппозиции внесли в Сейм поправки к закону об управлении ситуацией с распространением инфекции "Covid-19", чтобы исключить из него норму, запрещающую очно работать людям без ковид-сертификата, сообщили представители партии "Республика" Эрик Пуценс и Каспар Гиргенс.

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Предложенные поправки также подписали депутаты Рамона Петравича, Марис Можвилло ("За человечную Латвию" и Любовь Швецова ("Латвия на первом месте").

Депутаты отмечают, что поправки окажут положительное влияние на более чем 60 000 человек, которые сейчас отстранены от работы или уволены.

"В свое время правительство настаивало на обязательной вакцинации, утверждая, что это снизит распространение вируса. К сожалению, текущая статистика показывает обратное — пандемия больше не контролируема", — сказал Гиргенс. По мнению политика, было бы "справедливо и логично" восстановить возможность работы людям, которые потеряли ее из-за своих убеждений.

"Кроме того, это решит проблему нехватки рабочей силы, снизит риск бедности и нагрузку на социальные бюджеты государства и самоуправлений", — сказал он.

"Правительство должно признать, что допустило ошибку в вопросе влияния обязательной вакцинации на устойчивость населения к вирусу, поэтому нужно срочно в интересах общества покончить с существующей ситуацией и вернуть людям возможность работать", — заявил Гиргенс