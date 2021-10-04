Оппозиция призывает применить к газу и электроэнергии пониженную ставку НДС

К газу и электроэнергии до середины 2022 года следует применять пониженную ставку НДС — 5% вместо нынешних 21%. С таким предложением выступили депутаты Сейма от оппозиции.

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Поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость подали депутаты от новой партии "Республика" и член партии "За человечную Латвию" Рамона Петравича.

Политики считают, что пониженная ставка должна применяться с 15 октября 2021 года по 1 июня 2022 года. Ставка должна применяться к электроэнергии, в том числе, к услугам распределения и транспортировке и компоненте обязательной закупки, считает оппозиция. Также ставкой в 5% должен облагаться газ, а также услуги по его транспортировке и распределению.

Как уже сообщалось, в целях компенсирования стремительно растущих цен на электроэнергию Министерство экономики подготовило предложение на 10 евро повысить объем поддержки при оплате счетов социально уязвимых групп, включая малообеспеченных жителей и многодетные семьи. На такую поддержку необходимо изыскать в госбюджете 17,5 млн евро. Решение еще предстоит принять правительству.