Оппозиция Резекненской думы подала запрос об отстранении от должности мэра Барташевича
Foto: LETA

Оппозиционные депутаты Резекненской думы подали запрос на голосование об отстранении Александра Барташевича от должности мэра города, сообщила агентству LЕТА депутат Инара Гроце (Национальное объединение/Латвийская Зеленая партия/"Новое Единство"/Латвийское объединение регионов/Латгальская партия).

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Заявление подписали все пять оппозиционных депутатов самоуправления — Гроце, Янис Зелтиньш ("Прогрессивные"), Язепс Корсакс ((Национальное объединение/Латвийская Зеленая партия/"Новое Единство"/Латвийское объединение регионов/Латгальская партия), Юрис Гунтис Вяксе (Национальное объединение/Латвийская Зеленая партия/"Новое Единство"/Латвийское объединение регионов/Латгальская партия) и Волдемар Платацис ("Новая консервативная партия").

Гроце сомневается, что новая партия, задуманная Барташевичем в Латгале, имеет такую большую поддержку, как сообщалось ранее — Латвийское телевидение сообщило, что после исключения Барташевича из "Согласия" партию покинули около 120 депутатов из Резекне, Лудзенского и Резекненского краев.

Она также выразила надежду, что кто-нибудь из коалиционных депутатов Резекненской городской думы сможет присоединиться к голосованию по отстранению Барташевича. "Чудеса случаются", — сказала Гроце.

В Резекне коалиция состоит из восьми депутатов, избранных по списку партии "Согласие". На данный момент официально неизвестно, останутся ли все избранные из этого списка верными Барташевичу или кто-то может отказаться от его поддержки.

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