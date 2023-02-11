Оппозиция Резекненской думы подала запрос об отстранении от должности мэра Барташевича

Оппозиционные депутаты Резекненской думы подали запрос на голосование об отстранении Александра Барташевича от должности мэра города, сообщила агентству LЕТА депутат Инара Гроце (Национальное объединение/Латвийская Зеленая партия/"Новое Единство"/Латвийское объединение регионов/Латгальская партия).

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Заявление подписали все пять оппозиционных депутатов самоуправления — Гроце, Янис Зелтиньш ("Прогрессивные"), Язепс Корсакс ((Национальное объединение/Латвийская Зеленая партия/"Новое Единство"/Латвийское объединение регионов/Латгальская партия), Юрис Гунтис Вяксе (Национальное объединение/Латвийская Зеленая партия/"Новое Единство"/Латвийское объединение регионов/Латгальская партия) и Волдемар Платацис ("Новая консервативная партия").

Гроце сомневается, что новая партия, задуманная Барташевичем в Латгале, имеет такую большую поддержку, как сообщалось ранее — Латвийское телевидение сообщило, что после исключения Барташевича из "Согласия" партию покинули около 120 депутатов из Резекне, Лудзенского и Резекненского краев.

Она также выразила надежду, что кто-нибудь из коалиционных депутатов Резекненской городской думы сможет присоединиться к голосованию по отстранению Барташевича. "Чудеса случаются", — сказала Гроце.

В Резекне коалиция состоит из восьми депутатов, избранных по списку партии "Согласие". На данный момент официально неизвестно, останутся ли все избранные из этого списка верными Барташевичу или кто-то может отказаться от его поддержки.