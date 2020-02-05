Оппозиция Рижской думы не будет голосовать за отставку мэра Олега Бурова

Депутаты оппозиционных фракций Рижской думы не будут голосовать за отставку председателя думы Олега Бурова ("Честь служить Риге", ЧСР), так как до роспуска думы осталось несколько недель и оппозиция не хочет "создавать почву для формирования новой коалиции", заявил агентству LETA руководитель фракции национального объединения Visu Latvijai!-ТБ/ ДННЛ Дайнис Лоцис.

Как сообщалось, сегодня, 5 февраля, было созвано два заседания думы, но они не состоялись из-за отсутствия кворума.

В соответствии с законом "О самоуправлениях", если не проходят три заседания думы подряд, Сейм имеет основания принять решение о ее роспуске. Третье заседание запланировано на завтра в 10.00, а в 17.30 состоится заседание, на котором планируется рассмотреть вопрос о выражении недоверия Бурову. Однако представители оппозиции не намерены на него приходить, поэтому ожидается, что Буров свой пост сохранит.

Ранее оппозиция заявляла, что, скорее всего, поддержит отставку мэра. Комментируя смену позиции, Лоцис сказал, что оппозиция Бурова не поддерживает, но считает, что в нынешнем составе дума работать не способна, то есть поддерживает ее роспуск.

"В настоящее время и ЧСР как одна из коалиционных партий осознала безвыходность ситуации, и на этот раз их голосами мы можем достичь своей цели", — сказал Лоцис.

"Кроме того, мы обеспокоены тем, что в результате смещения Бурова появится возможность новой коалиции с другим мэром от партии "Согласие" или депутатского блока "Риге!"", — отметил политик.

Как сообщалось, согласно имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, Буров договорился с оппозицией созвать три заседания думы без кворума, что создаст юридическую основу для ее роспуска.