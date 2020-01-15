Оппозиция Рижской думы подала подписи за отставку вице-мэров

Оппозиционные партии Рижской думы подали необходимые подписи для созыва внеочередного заседания об отставке обоих вице-мэров столицы — Анны Владовой ("Согласие") и Друвиса Клейнса (депутатский блок "Риге!"). Об этом сообщил агентству LETA руководитель фракции национального объединения VL-TB/LNNK в Рижской думе Дайнис Лоцис.

По его словам, подписи за отставку Владовой оппозиция собрала еще тогда, когда стабильность коалиции впервые оказалась под угрозой, а новая волна разногласий только подлила масла в огонь. "Мы видим действия "Согласия" и блока "Риге!", заявления Нила Ушакова, и становится ясно, что у них все рушится изнутри", — сказал Лоцис.

Согласно закону, заседание думы об отставке вице-мэров должно быть созвано в течение трех дней.

На прошлой неделе политики "Согласия" и блока "Риге!" заявили, что, хотя и не собираются покидать коалицию, они намерены добиваться смещения мэра Риги Олега Бурова ("Честь служить Риге").