Оппозиция Сейма возмутилась высказыванием депутата Бейтнере-Ле Галлы о русскоязычных

В ходе обсуждения закона об общественных СМИ поднялся вопрос русскоязычного вещания. Во время дебатов оппозицию возмутило высказывание депутата Дагмары Бейтнере-Ле Галлы (НКП) о том, что в Латвии нет русскоязычных интеллектуалов, способных обсуждать принадлежность русскоязычных к тому или иному информационному пространству, передает LSM.

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Депутат Регина Лочмеле-Лунёва (Согласие) призывала принять поправку, согласно которой СМИ обязательно должны выделить эфирное время для передач на русском языке. Оппозиция опасалась, что в противном случае, русскоязычные Латвии переключатся на каналы Кремлевской пропаганды. Депутаты коалиции - Эдвинс Шноре (Национальное объединение) и Вита Анда Терауда (Развитие/За!) указали, что русскоязычные телепрограммы общественных СМИ в странах Балтии не пользуются особой популярностью и следует сфокусироваться на создании контента для интернета.

Во время дебатов Бейтнере-Ле Галла заявила, что “в Латвии нет ни одной интеллектуальной личности, говорящей на русском языке, способной оживить разговоры, глубокие дебаты о том, к чему на самом деле себя относят эти люди, чей домашний и родной язык является русским”.

На это депутат Эвия Папуле сказала, что Бейтнере-Ле Галла должна извиниться, так как обидела часть общества. Депутат Мария Голубева (Развитие/За!) призвала политика подумать, назвав нескольких русскоязычных профессоров латвийских вузов.

Предложение Лочмеле было отклонено, а руководитель ответственной комиссии Артус Кайминьш сказал, что закон не запрещает общественным СМИ выделять время на иноязычные передачи.