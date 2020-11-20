Оппозиция Сейма возмутилась высказыванием депутата Бейтнере-Ле Галлы о русскоязычных
Foto: DELFI

В ходе обсуждения закона об общественных СМИ поднялся вопрос русскоязычного вещания. Во время дебатов оппозицию возмутило высказывание депутата Дагмары Бейтнере-Ле Галлы (НКП) о том, что в Латвии нет русскоязычных интеллектуалов, способных обсуждать принадлежность русскоязычных к тому или иному информационному пространству, передает LSM.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Депутат Регина Лочмеле-Лунёва (Согласие) призывала принять поправку, согласно которой СМИ обязательно должны выделить эфирное время для передач на русском языке. Оппозиция опасалась, что в противном случае, русскоязычные Латвии переключатся на каналы Кремлевской пропаганды. Депутаты коалиции - Эдвинс Шноре (Национальное объединение) и Вита Анда Терауда (Развитие/За!) указали, что русскоязычные телепрограммы общественных СМИ в странах Балтии не пользуются особой популярностью и следует сфокусироваться на создании контента для интернета.

Во время дебатов Бейтнере-Ле Галла заявила, что “в Латвии нет ни одной интеллектуальной личности, говорящей на русском языке, способной оживить разговоры, глубокие дебаты о том, к чему на самом деле себя относят эти люди, чей домашний и родной язык является русским”.

На это депутат Эвия Папуле сказала, что Бейтнере-Ле Галла должна извиниться, так как обидела часть общества. Депутат Мария Голубева (Развитие/За!) призвала политика подумать, назвав нескольких русскоязычных профессоров латвийских вузов.

Предложение Лочмеле было отклонено, а руководитель ответственной комиссии Артус Кайминьш сказал, что закон не запрещает общественным СМИ выделять время на иноязычные передачи.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

97

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Эвия Папуле Национальное объединение "Согласие" Эдвин Шноре
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта