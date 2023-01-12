Оппозиция сомневается, что правительство заморозит зарплаты высокопоставленным чиновникам

Оппозиция Сейма сегодня на заседании парламента выразила сомнения, что правительство будет готово заморозить зарплаты высокопоставленным чиновникам.

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Сегодня парламент направил в Кабинет министров на рассмотрение коллективное заявление более 10 тысяч граждан о замораживании заработной платы высших государственных служащих. Правительство должно представить парламенту отчет о результатах оценки до 15 апреля.

В прениях председатель фракции "За стабильность" Алексей Росликов подчеркнул, что в ситуации, когда некоторые люди получают 600 евро ежемесячной зарплаты, "просто ненормально", что такого же размера будет ежемесячная депутатская надбавка. Депутат Марцис Енцитис ("Латвия на первом месте", ЛПМ) также выразил свою поддержку инициативе граждан, так как значительное повышение заработной платы высших чиновников только отдаляет политиков от общества и проблем, с которыми сталкиваются граждане.

Председатель фракции ЛПМ Айнар Шлесерс призвал депутатов Сейма принять решение о замораживании заработной платы на уровне прошлого года, пока не будут созданы дополнительные компенсационные механизмы для жителей Латвии, чтобы они могли платить за отопление, электричество и образование детей. Политик обвинил во лжи правящую коалицию, которая отложила решение по этому вопросу, потому что не хочет замораживать свои зарплаты.

Союз зеленых и крестьян (СЗК) очень активно выступал против политики предыдущего правительства в отношении системы оплаты труда, но не был услышан, сказал председатель СЗК Виктор Валайнис. Политик призвал новичков по коалиции не ждать, а в ближайшие дни договориться со своими партнерами о внесении изменений.

С другой стороны, депутат Александр Кирштейнс (Национальное объединение) обратил внимание на то, что например, при работе в советах нескольких предприятий доход превышает 150 000-200 000 евро в год. Политик спросил, почему в такой ситуации президент должен получать меньше — от 50 до 60 тысяч евро в год.