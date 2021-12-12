Оппозиция требует отставки министра внутренних дел Марии Голубевой

Депутат Сейма от партии "Закон и порядок" Карина Спруде вместе с другими оппозиционными депутатами подала в Сейм прошение о выражении недоверия министру внутренних дел Марии Голубевой (АР!) в связи с краткосрочным задержаниями парламентария Алдиса Гобземса из-за нарушений правил эпидемиологической безопасности.

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Заявление о выражении недоверия главе МВД подписали кроме Карины Спруде депутаты Сейма: Иева Крапане, Ральф Немиро и Марис Можвилло (фракция "Независимые"), Юлия Степаненко, Любовь Швецова (обе — "Латвия на первом месте") и три депутата от "Согласия" — Янис Урбанович, Регина Лочмеле и Янис Кришанс. Свою подпись под документ поставил и сам Алдис Гобземс ("Закон и порядок").

В заявлении содержится ссылка на 29-ю статью Сатверсме, которая гласит, что депутата Сейма нельзя задержать, обыскать или иначе ограничить его свободу, если добро на это не дал парламент. Также в статье Сатверсме говорится, что депутата Сейма можно задержать, если он пойман на совершении самого преступления.

Оппозиционные политики указывают на действия Государственной полиции, находящаяся в подчинении МВД, в отношении Гобземса.

Как уже сообщалось, на уходящей неделе Гобземс осуществлял турне по городам Латвии, встречаясь с жителями. В Курземе — Тукумсе, Вентспилсе Лиепае — он был трижды задержан полицией, а затем отпущен. В общей сложности против Гобземса был начат за время турне 21 процесс об административных нарушениях. Начальник Государственной полиции Армандс Рукс заявил, что лично не отдавал приказ задерживать Гобземса, но полагается на профессионализм подчиненных и несет ответственность за их действия.