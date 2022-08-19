Оппозиция: запланированной господдержки не хватит для компенсации роста цен на энергоносители

Планируемой государственной поддержки для компенсации повышения цен на энергоносители будет недостаточно, заявили агентству LETA лидеры оппозиционных Сейму фракций "Согласия" и Союза зеленых и крестьян (СЗК).

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Председатель парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович считает, что планируемой государством поддержки для населения и предпринимателей будет совершенно недостаточно в условиях роста цен на энергоносители.

Ранее политик резко раскритиковал решение оставить в силе норму о компоненте обязательной закупки, заметив, что населению придется долго расплачиваться за те "сливки", которые уже давно сняли некоторые избранные из правительства.

Урбанович назвал действия правительства в вопросах предоставления помощи истеричными, импульсивными и противоречивыми. По его мнению, у правительства нет твердой позиции в вопросе контроля за газохранилищами и торговцами газом, а также предприятиями, занимающимися торговлей и распределением электроэнергии.

"Того, что сейчас принято и утверждено, определенно недостаточно, потому что большая часть общества не получит и не почувствует этой поддержки, учитывая тот факт, что 63% населения Латвии не получили никаких надбавок к зарплате", — с похожей позицией выступил председатель СЗК Улдис Аугулис. Правительству сейчас надо активно работать для того, чтобы жители могли нормально дождаться зимы и расплатиться, а также чтобы на самоуправления не легла огромная финансовая нагрузка, считает политик.

В СЗК придерживаются мнения, что для поддержки населения следовало бы предоставить пенсионерам единовременную помощь в размере 200 евро, а также пересмотреть акцизный налог и налог на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщалось, энергоемким компаниям может быть компенсировано 30% затрат на природный газ или электроэнергию, однако общая сумма поддержки не может превышать двух миллионов евро, согласно положениям о поддержке энергоемких предприятий, разработанным Министерством экономики.

При этом для покрытия затрат на теплоснабжение населения в качестве решения выбрана горизонтальная поддержка домохозяйств с частичной компенсацией связанных с теплоснабжением и отоплением расходов из средств государственного бюджета, и она предусматривает шесть направлений поддержки: централизованное теплоснабжение, природный газ для отопления, электроэнергию для отопления, а также топливные гранулы, древесные брикеты и дрова.

Установлен потолок цен на электроэнергию, при при преодолении которого домохозяйствам будет компенсироваться 50% от стоимости электроэнергии — 0,16 евро/кВт/ч, то есть государство компенсирует половину цены электроэнергии, превышающей 0,16 евро/кВт/ч, при этом компенсация не превысит 0,1 евро/кВт/ч.

С целью компенсации роста цен на энергоресурсы будут применяться конкретные меры поддержки малообеспеченных жителей и определенных социальных групп — пожилых людей, инвалидов, а также лиц, лишившихся кормильца, сообщила на пресс-конференции в пятницу заместитель государственного секретаря Министерства благосостояния Элина Целминя.