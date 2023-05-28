Определен самый сильный пожарный-спасатель Латвии

В Елгаве прошел международный конкурс "Самый сильный пожарный-спасатель Латвии 2023 года". В личном зачете победителем стал командир Добельского отряда елгавчанин Артур Рожков, в командном зачете лучшей была бригада пожарно-спасательного департамента из Литвы.

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Международные соревнования "Самый сильный пожарный-спасатель" проводились в Латвии второй раз, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В соревнованиях приняли участие пожарные из Латвии, Литвы, Эстонии и Германии. В личном зачете выступали 60 участников, в командном - 13 спасательных команд.

В личном зачете среди представителей Латвии первое место занял Артур Рожков (Елгава), второе - Ричардс Йиргенсонс (Елгава), третье - Томас Яунземс из 7-го отдела Рижского регионального управления.

В командном зачете борьба за первое место развернулась между двумя бригадами Литовской пожарно-спасательной службы. А третий результат показала команда Елгавского подразделения Государственной пожарно-спасательной службы.

Соревнования "Самый сильный пожарный" основаны на популярных в Европе и США видах спорта, проверяющие профессиональные навыки пожарных, а также их физическую подготовку.

Дистанция состоит из пяти этапов - подъем на башню со связкой шлангов, наматывание катушки со шлангом на башню-платформу, испытания на силу путем ударов по рельсу кувалдой, наполненные водой и вытягивание шланга, доставка до финиша манекена весом около 90 кг.

Дистанцию ​преодолевают в специальной защитной одежде пожарного, причем в личных соревнованиях участники должны использовать противогаз. Таким образом, условия состязаний максимально приближены к спасательным и пожарным работам.