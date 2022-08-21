Определена дата всемирного диктанта по латышскому языку

Восьмой всемирный диктант по латышскому языку в этом году пройдет 15 октября, в День государственного языка. Об этом агентству LETA сообщили в Государственном центре образования.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В этом году текст для диктанта по латышскому языку написал писатель и журналист Освалдс Зебрис, а диктовать его будет директор Нового Рижского театра Гердс Лапошка.

Очно диктант можно написать в Риге в Латвийской национальной библиотеке.

В этом году, как и в предыдущие годы, диктант будет транслироваться в прямом эфире по Латвийскому радио, Латвийскому телевидению и на сайте lsm.lv, где также обеспечат язык жестов для глухих и слабослышащих людей.

Датой диктанта было выбрано 15 октября, поскольку в прошлом году по предложению президента Латвии Эгилса Левитса этот день был признан Днем национального языка.

Оценок не будет, диктант можно написать как анонимно, так и указав свое имя. Цель инициативы – дать каждому возможность оценить свои знания в латышской орфографии.

Желающие, написавшие диктант очно, смогут ознакомиться с возможными ошибками в своей работе на соответствующих площадках. Те, кто выполнял задание онлайн, получат гиперссылку на исправленную работу на электронную почту.

Соответствие диктанта нормам латышского языка будут проверять: профессор кафедры латышских и балтийских исследований факультета гуманитарных наук Латвийского университета Андра Калнача и исследователь искусственного интеллекта лаборатории Института математики и информатики ЛУ Байба Саулите.

В прошлом году во всемирном диктанте по латышскому языку приняли участие более 2500 человек из 47 разных стран. Из них 12 участников написали диктант на отлично, а наибольшее количество ошибок в одной работе составило 122.