Определено наказание для земессаргов-уклонистов в случае мобилизации

Сейм в окончательном чтении принял поправки к Уголовному закону, определив уголовное наказание за прямое уклонение от мобилизации для земессаргов.

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Это будет караться кратковременным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или денежным штрафом. Раньше это наказание за прямое уклонение от мобилизации предусматривалось для резервистов.

До этого Сейм принял закон о том, что в случае мобилизации земессарг становится солдатом.