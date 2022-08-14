Определены самые сильные пожарные-спасатели Латвии

В Елгаве состоялся конкурс "Самый сильный пожарный Латвии 2022 года". По его итогам победителем стал представитель Елгавского края Кристапс Ансонс. В командном зачете главный приз выиграла команда Елгавы.

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В соревнованиях выступали более 90 пожарных-спасателей из пожарно-спасательной службы Латвии и пожарно-спасательного департамента Литвы.

Первое место занял елгавчанин Кристапс Ансонс, второе - Томас Яунземс, пожарный-спасатель 7-й части Рижского регионального управления, третье - Артур Рожков, командир Добельской части.

Результаты всех участников также оценивались в трех возрастных группах. В возрастной группе 18-29 лет победил Артур Рожков из Добеле, вторым стал представитель Айзкраукльской части Армандс Лауринайтис, третьим — представитель 6-й части Рижского регионального управления Эмилс Петерсонс.

В возрастной группе 30-39 лет победителем стал Кристапс Ансонс из Елгавской части, второе место занял Томас Яунземс из 7-й рижской части, третье - Матис Спалва из Валмиеры.

В возрастной группе старше 40 лет стартовали три участника. Лучшим оказался Каспарс Грабенс из Елгавы, вторым - Гатис Стилба из Скрунды, третьим - Алмантс Калниньш из Талси.

В командном зачете соревновались 18 латвийских и литовских команд пожарных-спасателей. В этом году победила команда из Елгавы. Второе место - у Рижскй 7-й части, третье - у команды из Екабпилса.

Foto: VUGD

Соревнования "Самый сильный пожарный" являются в последние годы популярными в Европе и США. Это вид спорта, проверяющий профессиональные навыки и физическую подготовку пожарных и спасателей.

Дистанция состоит из пяти этапов: подъем на башню со связкой шлангов, наматывание катушки со шлангом на вершину платформы башни, испытание на силу путем ударов по рельсу молотком, вытягивание наполненных водой шлангов и доставка до финиша манекена весом около 90 кг. Дистанцию преодолевают в специальной защитной одежде пожарного, а в индивидуальных соревнованиях участники дышат с помощью противогаза. В целом условия на соревнованиях максимально приближены к реальным.