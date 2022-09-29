Опрос: 15% латвийцев подумывают в ближайшее время завести электромобиль

За два года на четверть выросло число людей, которые обдумывают возможность в ближайшие 4-5 лет завести электромобиль, свидетельствует опрос банка Citadele.

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В Литве ситуация примерно такая же, а в Эстонии обдумывают возможность купить электромобиль 12% респондентов. Чаще всего об этом задумываются мужчины в возрасте с 18 до 29 лет и с 40 до 49 лет с доходами выше 1500 евро в месяц. В ближайшие три года подумывают завести электрокар 13% латвийцев (два года назад их было 11%).

На ближайшие 10 лет или больше такие планы есть у 23% жителей Латвии, и это число уменьшилось — в прошлом опросе таких было 29%.

Вообще не планируют никогда заводить электромобиль 28% латвийцев, 27% эстонцев и 26% литовцев. Чаще всего это женщины от 40 лет.