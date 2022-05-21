Опрос: 20% жителей планируют и дальше носить маски в общественном транспорте

Каждый пятый житель страны планирует продолжать носить маски в общественном транспорте, хотя с 15 мая такое требование отменено, свидетельствуют данные опроса Gemius, проведенного в сотрудничестве с Benu aptieka.

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20% респондентов дали ответ, что будут носить маски и после 15 мая (5% — ответили однозначно "да", 15% — скорее "да").

По сравнению с апрелем этот показатель существенно снизился. В прошлом месяуе 41% опрошенных заявили, что продолжат носить маски и после снятия обязательного требования (19% — ответили однозначно "да", 22% — скорее "да").

Большинство опрошенных в мае — 71% — не собираются в дальнейшем носить маски в трамваях, автобусах, троллейбусах и поездах (52% — точно не будут, а 19% — скорее не будут носить маску). В апреле были готовы снять маски 53%.

Среди женщин больше тех, кто продолжит носить маски — 22%, среди мужчин таких только 15%.

В мае русскоязычные респонденты чаще отвечали, что продолжат носить маски (31%), среди латышей — таких 20%. Та же тенденция — большая предосторожность русскоязычных — наблюдалась и в апреле.

Интересно, что часто давали ответ, что продолжат носить маски молодые люди — в возрасте 18-24 лет. Собираются и дальше носить маски 26% жителей этой возрастной группы. За ними следуют люди напротив люди в солидном возрасте 55-74 лет (6% точно будут носить маски, а 16% — скорее будут). В остальных возрастных группах показатели ниже.

Опрос проводился с 10 по 12 мая, были опрошены 1718 респондентов.