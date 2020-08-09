Опрос: 28% латвийцев лечились, найдя информацию в интернете

Почти каждый третий или 28% жителей Латвии в течение последнего года, заболев, занимались самолечением, руководствуясь найденной в интернете информацией, свидетельствуют результаты опроса, проведенного аптечными сетями Mana Aptieka и Apotheka.

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Специалисты отмечают, что самолечение гораздо опаснее, чем может показаться, и призывают не рисковать своим здоровьем, полагаясь на информацию, найденную в интернете.

Люди часто не замечают всех симптомов заболевания, находят для себя неправильный диагноз и ставят под угрозу свое здоровье, выбирая неподходящие лекарства, используя неправильную дозу или комбинацию различных медикаментов, что может привести как к нежелательному усилению их эффекта, так и к его нейтрализации.

Специалисты объясняют, что часто встречаемые, привычные заболевания могут иметь схожие симптомы с очень серьезными, угрожающими жизни пациента болезнями. Также важна продолжительность симптомов, например, кашель в течение нескольких дней может означать простуду, а кашель в течение нескольких недель может указывать на совершенно другое, более серьезное заболевание.

Член правления Apotheka Янис Кулиньш подчеркивает, что, несмотря на то, что информация, найденная в интернете, может быть полезной для повседневных нужд, она никогда не должна становиться источником информации для постановки диагноза и, тем более, для начала лечения.

"К сожалению, фармацевты все еще слишком часто сталкиваются с ситуациями, когда люди обращаются за консультацией только после того, как выбранный ими самостоятельно метод не принес желаемых результатов", — говорит Кулиньш.

Фармацевт Mana Aptieka Агнесе Ритене отмечает, что, даже если человек провел критическое исследование и отобрал достоверную информацию в интернете, нет гарантии, что выбранный метод лечения будет эффективным и безопасным для его здоровья. Поэтому в таких случаях фармацевт рекомендует обсудить информацию, найденную в интернете, с врачом или фармацевтом.

При этом результаты исследования показывают, что 83% респондентов доверяют фармацевтам как специалистам сферы здравоохранения.

Индекс здоровья Mana Aptieka и Apotheka — ежегодный опрос, проводимый в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно участие в нем принимают более 1000 человек в возрасте от 18 до 75 лет.