Опрос: 29,8% жителей считают, что качество образования в Латвии в последние годы ухудшается

Почти треть или 29,8% населения Латвии считают, что качество образования в стране в последние годы ухудшилось, свидетельствует индекс качества образования, разработанный Рижской средней школой удаленного обучения.

Как сообщила представитель школы Марта Киве, 21% респондентов заявили, что качество образования в Латвии улучшается, 29,8% — что оно ухудшается, а 38,8% не видят изменений.

Хуже всего качество образования оценивается в Латгале, где только 15% заявили, что в последние годы видны улучшения, а 38% отметили ухудшение. Больше всего позитивно настроенных в Земгале, где 29% заявили, что есть улучшения, а 26% считают, что качество образования ухудшилось.

В семьях с детьми, которые учатся, 23,8% опрошенных указали, что качество образования улучшается, а 33,8% — что ухудшается. В семьях, где нет учащихся, 18,9% заявили об улучшении качества образования, 26,8% — об ухудшении.

В семьях с русским языком общения 15% заявили, что качество образования улучшается, 44% — что ухудшается, в латышских семьях соответственно 25% и 22%.

В опросе приняли участие более 1000 респондентов.