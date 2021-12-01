Опрос: 33% латвийцев считают завышенными данные о заболевамости и смертности от коронавируса

В настоящее время 82% населения считают уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии высоким, и в случае ухудшения эпидемиологической ситуации 27% населения поддержали бы введение еще более строгих ограничений, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследований рынка и общественного мнения SKDS по заказу Государственной канцелярии.

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Подавляющее большинство жителей признали, что хорошо осведомлены о различных проблемах в связи с Covid-19 и тщательно соблюдают меры предосторожности.

Латвийцы указали, что во время локдауна были хорошо информированы о необходимости соблюдения мер гигиены и индивидуальной безопасности (99%), о том, как можно привиться против Covid-19 (94%), о возможности получения и использования сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании (94%), а также о том, в каких торговых точках невозможно обслуживание без сертификата (89%).

Чуть реже респонденты считали себя хорошо осведомленными в таких вопросах, как ограничение собраний по количеству человек, - такой ответ дали 72% респондентов. В свою очередь 59% респондентов знали об ограничениях на обучение по интересам, а 46% были хорошо информированы об ограничениях на поездки. 35% респондентов были осведомлены о государственной поддержке секторов, затронутых пандемией.

Согласно данным опроса, латвийцы считают, что во время локдауна добросовестно соблюдали правила эпидемиологической безопасности. 95% опрошенных заявили, что всегда носили защитную маску для лица там, где это было обязательно, а 87% мыли или дезинфицировали руки, входя в помещение с улицы, в то время как чуть менее половины или 48% респондентов всегда соблюдали физическую дистанцию (не менее 2 м) с другими посетителями в помещениях.

87% населения не ходили в гости и не принимали гостей в это время, а 78% избегали пользоваться общественным транспортом.

Более сложной была ситуация на рабочих местах, где за этот период 37% сотрудников находились в постоянном личном контакте с коллегами (не контактировали - 29%) и с клиентами - 20% респондентов (не контактировали - 57%). По результатам опроса, только 19% респондентов работали удаленно.

Опрошенные дали неоднозначную оценку действиям правительства по ограничению распространения Covid-19. Более трети респондентов, или 36% населения, считают действия властей соответствующим ситуации. 29% сочли действия правительства по введению ограничений слишком жесткими, а 26% готовы поддержать еще более радикальные действия правительства.

82% респондентов признают, что заболеваемость Covid-19 в Латвии высока. Если ситуация в стране не улучшится или ухудшится, 27% респондентов поддержали бы введение еще более жестких ограничений, а 48% - введение локдауна. Только 13% населения считают, что ограничения нужно снимать.

Кроме того, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, как считает 51% респондентов, ограничения должны применяться ко всему населению, в то время как 21% опрошенных поддерживают введение более строгих требований для определенных групп общества.

33% респондентов считают, что публикуемые показатели заболеваемости и смертности в Латвии "завышены". Кроме того, 29% людей полагают, что коронавирус не опасен для людей с сильным иммунитетом, а 15% считают это заболевание обычной простудой.

При этом 13% респондентов верят, что вакцинация опаснее Covid-19, и столько же респондентов считают, что пандемии нет. В то же время по мере распространения вируса только 19% латвийцев по-прежнему заявляют, что не встречались (сами, родственники, коллеги) с проявлениями Covid-19.

В период с 19 октября по 7 ноября этого года был проведен телефонный опрос жителей Латвии об отношении населения к Covid-19, в ходе которого было опрошено 1003 человека. По заказу Государственной канцелярии опрос был проведен центром исследований рынка и общественного мнения SKDS.