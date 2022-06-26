Опрос: 3/4 жителей Латвии недовольны эффективностью переработки отходов

Латвия недостаточно эффективно перерабатывает отходы — так считают 74% опрошенных латвийцев, согласно данным опроса, проведенного компанией Cleantech Latvia совместно с исследовательским бюро Norstat.

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На вопрос о том, достаточно ли эффективно перерабатываются отходы в Латвии, большинство (43%) ответили, что скорее нет, а еще почти треть (31%) категорически не согласны с этим увтерждением. Только 15% респондентов скорее или полностью согласны с тем, что в настоящее время в стране эффективно перерабатываются отходы.

Цели Европейского Союза (ЕС) в области управления отходами регламентируют, что к 2035 году Латвия должна перерабатывать 65% бытовых отходов, и только 10% отходов отправлять на специализированные свалки. В настоящее время почти 60% годового объема бытовых отходов в стране размещается на мусорных полигонах, и более половины этого мусора непригодно для переработки (добычи сырья).

"Ясно одно — в Латвии нет возможности перерабатывать все существующие виды отходов. Мы не настолько большая страна, чтобы устанавливать перерабатывающие заводы для каждого типа отходов, но тем не менее мы должны искать возможности. Нам нужно подумать, как развивать переработку отходов, потому что это возможности для новых рабочих мест, для новых технологий и научных решений", — рассказала директор Департамента охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) Рудите Весере.

Для более эффективного достижения этих целей одним из вариантов является заимствование опыта "индустриального симбиоза", который активно применяется в ЕС и скандинавских странах, где часть отходов используется как ресурс для выработки тепла и электроэнергии, что способствует развитию циркулярной экономики и энергетической независимости. Например, в Швеции, Финляндии и Дании около 50% отходов перерабатывается, в результате производя энергию.

"Регенерация отходов — это то, что, на мой взгляд, поможет нам перестать использовать мусорные полигоны. В настоящее время то, что туда попадает, никому не нужно. Но этот мусор по-прежнему является важным ресурсом, который можно либо перерабатывать в топливо, либо использовать на регенерационных заводах. Сейчас же мы с гордостью своими же руками закапываем ресурсы — вот что самое печальное", — заявила исполнительный директор Cleantech Latvia Эвия Пудане, добавив, что мусорные полигоны, помимо прочего, производят опасный газ — метан, который во много раз вреднее, чем диоксид углерода.

На вопрос, нужны ли Латвии регенерационные станции, используемые в скандинавских странах, большинство опрошенных жителей (78%) ответили положительно. И лишь 5% респондентов ответили на этот вопрос "скорее нет" или "нет".

Опрос был проведен в апреле этого года. В нем приняли участие 1009 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.