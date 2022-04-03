Опрос: 35% латвийцев трудно сохранять спокойствие во время войны в Украине

В целом 35% опрошенных жителей Латвии отметили, что им не удается сохранять эмоциональное спокойствие в связи с войной России против Украины (8% – совершенно не удается, 27% – скорее не удается). Об этом свидетельствуют данные Термометра стресса BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с компанией GEMIUS в ходе социологического опроса.

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59% опрошенных ответили, что им удается сохранят эмоциональное спокойствие в украинском вопросе (14% – полностью удается, 45% – скорее удается). Еще 4% респондентов не могли дать конкретный ответ, а 2% отметили, что не следят за новостями о войне России против Украины.

Чтобы справиться с эмоциями, вызванными войной, 48% жителей Латвии регулярно следят за событиями в Украине, но стараются дозировать объем получаемой информации. 29% ищут способы, как помочь Украине, 26% регулярно связываются и разговаривают со своими близкими. 25% ответили, что ничего особенного для этого не делают, 20% стараются чаще бывать на свежем воздухе, а еще 18% чаще занимаются физкультурой, 10% начали принимать успокоительные средства, 9% уделяют больше внимания режиму дня и сна, 7% медитируют или выполняют дыхательные упражнения, 6% занимаются другими делами, а 2% обратились за помощью к специалистам.

Женщины и русскоязычные воспринимают новости о войне более эмоционально

Новости о войне более эмоционально воспринимают женщины – в целом 45% женщин (10% – совершенно не удается, 35% – скорее не удается) и 23% мужчин (5% – совершенно не удается, 18% – скорее не удается) не удается сохранять эмоциональное спокойствие в связи с событиями в Украине. 50% опрошенных женщин (5% – полностью удается, 45% – скорее удается) и 69% мужчин (23% – полностью удается, 46% – скорее удается) удается справиться с эмоциями, вызванными новостями о войне, а еще 5% женщин и 7% мужчин не могли

ответить на вопрос или не следят за информацией о войне в Украине.

Если сравнить полученные результаты в зависимости от языка, на котором респонденты говорят в семье, то видно, что немного чаще сохранять спокойствие в связи с новостями о войне не удается русскоязычным – 38% (11% – совершенно не удается, 27% – скорее не удается) по сравнению с 35% латышей (8% – совершенно не удается, 27% – скорее не удается). 61% опрошенных латышей (13% – полностью удается, 48% – скорее удается) и 50% русскоязычных (25% – полностью удается, 25% – скорее удается) удается справиться с эмоциями, вызванными новостями о войне. Еще 1% латышей и 6% русскоязычных не читают и не смотрят новости о войне в Украине, а 3% латышей и 6% русскоязычных не могли дать конкретный ответ.

Рекомендации специалиста

Психотерапевт Андрис Веселовскис отмечает, что сейчас одно из самых трудных – это чувство беспомощности: чем дольше мы смотрим ужасные кадры из Украины, тем становимся слабее и тем больше нас “грызет” чувство беспомощности, страха, может начаться также паника и другие эмоциональные вспышки. Поэтому каждому желательно найти способы, как включится в общее дело и поддержать Украину: делать пожертвования, записаться в волонтеры, связаться с какой-нибудь украинской семьей в Латвии и т. п., а потом продолжать хорошо делать повседневные дела.

Эксперт напоминает, что в это время нужно заниматься хорошими, простыми повседневными делами, экономя энергию и не допуская “перегорания”, например, отправиться на природу, больше бывать на свежем воздухе и двигаться, чтобы “разрядить” избыток накопившихся эмоций.

Социологический опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований GEMIUS в марте, было опрошено 1859 респондентов.