Согласно результатам опроса SKDS, проведенного в октябре этого года, 43% жителей Латвии в ситуации, сложившейся в Беларуси после выборов президента, встали на сторону оппозиции и протестующего народа.

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Действующего президента Александра Лукашенко поддерживают 17% латвийцев. 31% респондентов ответили, что не поддерживают, ни одну, ни другую сторону данного противостояния, а еще 9% выбрали вариант ответа "трудно сказать".

При этом политические предпочтения латышей и русскоязычных жителей Латвии сильно различаются: если среди латышей 59% за оппозицию и лишь 7% — за Лукашенко, то 36% русскоязычных поддерживают как раз президента Беларуси и лишь 13% — на стороне несогласных с результатами выборов белорусов.

SKDS oktobra aptaujas dati liecina, ka saistībā ar varas un opozīcijas konfliktu Baltkrievijā, Latvijā kopumā 43% simpatizē opozīcijai, 17% — Lukašenko, bet 31% apgalvo, ka nesimpatizē ne vieniem, ne otriem. pic.twitter.com/ooNrnYdgng — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) October 13, 2020

25% участвовавших в опросе латышей и 42% русскоязычных заявили, что не поддерживают ни одну сторону. Соответственно 9% и 10% среди этих групп населения не смогли определиться с ответом.

Результаты опроса также показывают, что поддержку оппозиции Беларуси чаще высказывают более молодые латвийцы, а также более хорошо зарабатывающие. Также, чем выше уровень достатка, тем больше вероятность, что человек встает на сторону оппозиции.

Опрос SKDS был проведен в октябре этого года в интернете, в нем приняло участие 1005 человек.