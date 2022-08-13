Опрос: 36% жителей Латвии планируют осенью привиться от Covid-19

Осенью этого года привиться от Covid-19 планируют 36% жителей Латвии, не планируют этого делать 49%, а еще у 15% нет конкретных планов. Это показал опрос, проведенный по заказу Benu Aptieka.

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Чаще от Covid-19 планируют прививаться мужчины — 38%, тогда как среди женщин таких 34%. Не намерены прививаться 48% мужчин и 51% женщин, а еще 14% мужчин и 15% женщин не имели конкретной точки зрения.

Опрос показал, что больше всего готовы привиться жители в возрасте от 55 до 74 лет — среди них это планируют 42%. Также сделать прививку намерены 39% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет и в возрасте от 35 до 44 лет. Сравнительно реже такой ответ давали жители в возрастной группе от 45 до 54 лет — 31%, а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет — 26%.

Сравнение полученных данных по языку общения в семье показало, что чаще прививаться планируют латыши — среди них этот показатель составляет 38%, а среди русскоязычных — 27%. Не планируют прививаться 48% латышей и 60% русскоязычных, а еще 14% латышей и 13% русскоязычных не могли дать конкретного ответа.

Сравнение данных по уровню образования респондентов показало, что чаще всего положительно относятся к вакцинированию от Covid-19 люди с высшим образованием — среди них этот показатель составил 39%, тогда как среди респондентов со средним образованием — 33%.

Не планируют прививаться 47% респондентов с высшим образованием и 52% опрошенных со средним образованием, а еще соответственно 14% и 15% не могли дать конкретный ответ.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований Gemius 8-9 августа, в нем приняли участие 1518 респондентов.