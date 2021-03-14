Опрос: 37% населения Латвии уменьшили физическую активность в период пандемии
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По данным опроса "Термометр стресса Benu aptieka", проведенного в сотрудничестве с компанией Gemius, 37% опрошенных жителей Латвии в условиях пандемии Covid-19 снизили свой уровень физической активности.

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Особенно малоподвижны стали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — 46% заявили, что их физическая активность сократилась.

Количество физических нагрузок увеличилось у 16% респондентов, у 43% не изменилось, а 4% затруднились дать конкретный ответ.

25% респондентов заявили, что в период пандемии стали бывать на свежем воздухе чаще, чем раньше (10% значительно чаще, 15% немного чаще), у 46% время пребывания на свежем воздухе не изменилось, а 26% стали реже бывать на улице.

Снижение физической активности больше проявляется у мужчин, чем у женщин — соответственно 41% и 33%. Реже бывать на свежем воздухе стали 31% мужчин и 23% женщин.

В опросе участвовали 1713 респондентов.

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LETA

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