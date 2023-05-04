Опрос: 37% водителей разговаривают по телефону за рулем

Более трети или 37% водителей склонны разговаривать по телефону за рулем, не используя систему hands free, гласят данные опроса, проведенного Carlsberg 0.0 в сотрудничестве со Школой безопасного вождения и исследовательским цеентром Norstat.

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34% водителей признали, что пьют кофе за рулем, 24% — что едят, а еще 9% пишут сообщения в телефоне. Кроме того, 2% водителей, находясь за рулем, склонны читать новости или изучать контент в социальных сетя. Но все же 42% указали, что не склонны заниматься побочными делами за рулем.

По сравнению с 2022 годом несколько увеличилось количество водителей, склонных разговаривать по телефону за рулем (35% в прошлом году), а также тех, кто пишет сообщения за рулем (7% в прошлом году). Как и в прошлом году, исследование этого года также подтверждает, что мужчины больше склонны заниматься побочными делами во время вождения, а женщины — осторожнее. Так, например, 28% мужчин и только 18% женщин склонны есть за рулем, 38% мужчин и только 19% женщин пьют кофе за рулем. Также мужчины (4%) читают новости чаще, чем женщины (1%), находясь за рулем.

Данные опроса в разных возрастных группах показывают, что водители в возрастной группе от 60 до 74 лет — осторожны: реже занимаются за рулем побочными делами. Самые неосторожные — молодые водители в возрасте от 18 29 лет. В этой возрастной группе 16% водителей пишут сообщения по телефону за рулем. В возрастной группе от 50 до 59 лет только 4% умудряются писать сообщения, а в группе от 60 до 74 лет таких лишь 1 %. В возрастной группе от 18 до 29 лет 36% водителей признают, что склонны питаться за рулем, в то время как в группе от 50 до 59 лет это делают только 4%, а среди водителей старше 60 лет эта привычка свойственна только 1%.

В исследовании, которое проводилось в январе 2023 года, приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. В рамках опроса респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.