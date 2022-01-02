Опрос: 44% жителей Латвии хотят оставить пенсию в наследство

В Латвии 44% жителей хотят оставлять пенсию в наследство, но лишь половина из них предприняла реальные действия, чтобы это произошло, подав заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA). Об этом сдительствуют данные опроса, проведенные банком Luminor.

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С 2020 года жители Латвии могут указать, кто унаследует их пенсионные накопления второго уровня, если они не доживут до пенсионного возраста, однако, по данным VSAA, пока лишь 21,6% участников этого пенсионного уровня сделали свой выбор. Накопления могут быть унаследованы родственниками, добавлены к пенсионному капиталу конкретного лица или оставлены в государственном бюджете.

Согласно данным опроса, проведенного банком Luminor, 44% жителей решили оставить пенсионное наследство, но только около половины из них подали заявление в VSAA, чтобы это произошло.

Проведенный банком опрос показал, что 23% респондентов или примерно каждый четвертый житель Латвии не информирован о возможности унаследовать пенсионные накопления второго уровня, а 15% вообще не интересуются этим вопросом. Самые малоинформированные и незаинтересованные люди значатся в возрастной группе 18-25 лет.

Закон о государственных пенсионных фондах предусматривает, что участник второго пенсионного уровня может либо передать накопления по наследству в порядке, установленном Гражданским законом, либо добавить эти накопления к капиталу второго пенсионного уровня выбранного лица. У жителей Латвии также есть возможность перечислить все сбережения в государственный бюджет, что происходит также в тех случаях, когда человек не указал, что должно произойти с его пенсионными накоплениями.

Согласно данным VSAA, примерно 78% людей, подавших заявки, решили передать накопления по наследству в соответствии с Гражданским законодательством, 20% решили добавить свои накопления к капиталу второго пенсионного уровня конкретного лица и лишь 2% решили оставить свои сбережения в государственном бюджете.

Опрос был проведен в ноябре в сотрудничестве с исследовательским центром Norstat, в нем приняли участие 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.