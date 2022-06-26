Опрос: 45% латвийцев полагают, что покупка электромобиля в перспективе окупается

Согласно социологическому опросу, 45% жителей Латвии считают, что покупка электромобиля в долгосрочной перспективе окупается лучше, чем приобретение более дешевого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

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Количество зарегистрированных в Латвии электромобилей с каждым годом увеличивается. По данным Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), в Латвии количество электромобилей с начала 2021 года увеличилось на 75%. На 1 апреля 2022 года в реестре зарегистрировано 2499 электромобилей, с начала года этот показатель увеличился на 13%.

Согласно данным соцопроса, проведенного автодилером Moller Auto, главными мотивирующими фактором для покупки электромобилей респонденты называют более низкие цены, расходы на техническое обслуживание, налоговые льготы и наличие бесплатной парковки.

45% опрошенных жителей Латвии считают, что покупка электромобиля в долгосрочной перспективе это окупается больше, чем покупка более дешевого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Опрос был проведен Moller Auto в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat Latvija в мае этого года. В нем участвовали 710 экономически активных жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

"Смягчение последствий изменения климата возможно не только путем реализации целей политики ЕС, но и за счет включения в свой образ жизни более экологически чистых привычек. Получение доступной государственной помощи изначально было очень трудоемким процессом, но теперь его усовершенствовали и процесс идет ровно, что является еще одним аспектом увеличения интереса к электромобилям", - говорит Изида Геркена, генеральный директор Moller Auto Group в странах Балтии.

Она добавляет, что лица, владеющие электромобилями, освобождаются от так называемого дорожного налога. Кроме того, в Риге и Лиепае электромобилям уже доступны бесплатные парковки, они также могут пользоваться полосами движения для общественного транспорта. Да и затраты на их техническое обслуживание постепенно снижаются.