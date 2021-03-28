Опрос: 46% жителей Латвии поддерживают изъятие из обращения монет по 1 и 2 евроцента

46% жителей Латвии поддерживают изъятие из обращения монет по 1 и 2 евроцента, свидетельствуют данные "Платежного радара" Банка Латвии.

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Противоположного мнения придерживаются 48% населения.

По сравнению с 2020 годом удельный вес тех, кто поддерживает изъятие из оборота монет по 1 и 2 цента, увеличился на 19 процентных пунктов, а тех, кто считает, что монеты этих номиналов нужно оставить, — на 2 процентных пункта.

Значительно уменьшился удельный вес жителей, у которых нет точки зрения по этому вопросу — с 27% в 2020 году до 6% в этом году

Опрос проводился в сотрудничестве с исследовательской компанией Latvijas fakti.