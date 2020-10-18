Опрос: 47% жителей Латвии не планируют больших семейных праздников и встреч с друзьями

47% жителей Латвии из-за пандемии Covid-19 в этом году на Рождество не планируют больших семейных праздников или встреч с друзьями, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией по торговле мебелью и товарами для дома IKEA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

60% жителей Латвии уверены, что в этом году праздники пройдут иначе - пандемия повлияет на традиционные посиделки с семьёй, встречи с друзьями за новогодним столом, посещение праздничных мероприятий и ярмарок.

Многие на Рождество планируют сэкономить деньги, так как меньше средств будет потрачено на путешествия и праздничные наряды. В то же время 22% респондентов планируют больше украсить дом, а некоторые - инвестировать в обновление своего жилища.

13% респондентов уверены, что праздники в этом году будут существенно отличаться, а почти каждый второй полагает, что будут небольшие изменения.

"Женщины более категоричны в своём мнении насчёт влияния пандемии Covid-19 - они чаще, чем мужчины, отмечают, что потребуются существенные изменения традиций. Но именно женщины планируют подготовиться к праздникам своевременно, каждая третья будет покупать подарки заранее", - отметила руководитель IKEA в Латвии Инга Филиппова.

Опрос показал, что из-за возможных рисков 67% респондентов откажутся от посещения новогодних мероприятий и ярмарок, а 62% ограничат семейные сборы. В тоже время люди ищут возможности общения с близкими, например, 13% будут общаться виртуально, 7% будут делать это на свежем воздухе, где можно соблюдать дистанцию.

Исходя из опыта предыдущих лет, жители Латвии будут приобретать к Рождеству и Новому году текстиль, небольшие праздничные аксессуары и предметы для праздничной сервировки. В этом году более 40% респондентов планируют потратить на новогодние украшения до 30 евро, около 15% - до 60 евро.

Интернет-опрос по заказу IKEA проводила компания Norstat в октябре 2020 года. В опросе участвовало 500 респондентов.