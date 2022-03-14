Опрос: 48% жителей Латвии оказали помощь Украине

48% жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет оказали помощь Украине, свидетельствует опрос, проведенный Kantar в первые дни марта 2022 года.

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44% участников опроса сообщили, что не оказывали помощь Украине, а 8% не могли дать конкретный ответ.

23% участников опроса сообщили, что пожертвовали деньги и выразили поддержку Украине в социальных сетях. 5% населения указали, что участвовали в мероприятиях поддержки.

5% респондентов сообщили, что подписались на Manabalss.lv за предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС, а 4% населения пожертвовали предметы первой необходимости — продукты питания, средства гигиены, медикаменты. 4% заявили, что участвовали в одном или нескольких пикетах, а также вывесили флаг Украины.

1% населения указали, что уже предоставили убежище или жилье беженцам или оказали моральную поддержку украинцам — связались с родственниками в Украине, предоставили им информацию, предложили поддержку, помощь.

1% участников опроса заявили, что были мысленно с Украиной или молились за Украину и украинцев, а еще 1% заявили о готовности поддержать военных беженцев, прибывших в Латвию.

53% жителей Латвии сообщили, что они планируют оказывать помощь или поддержку Украине, а 29% респондентов указали, что не планируют ее оказывать. 18% респондентов не дали ответа на этот вопрос.

27% латвийцев заявили, что планируют пожертвовать деньги Украине, 20% планируют выражать поддержку Украине в социальных сетях.

Опрос проводился с 1 по 3 марта 2022 года, в нем приняли участие 800 жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет.