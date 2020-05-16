Опрос: 54% латвийцев в период ЧС значительно меньше выходили из дома

В Латвии 54% опрошенных жителей в период чрезвычайной ситуации значительно меньше выходили из дома, свидетельствует опрос IKEA. Еще 25% заявили, что все время находились дома и даже не выходили гулять в ближайшие окрестности, 24% гуляли по лесу, 18% отдыхали на балконе.

Большинство респондентов в период чрезвычайной ситуации жили там же, что и раньше, 5% рассказали, что вернулись к родителям или переселились в сельский дом. 69% проводили время в жилой комнате своей квартиры, 26% — в кухне, 20% участников опроса находились в основном в спальне, а 12% — за письменным столом.

31% респондентов уделяли больше внимания семье, а 16% заинтересовались готовкой и пробовали новые рецепты. 10% опрошенных рассказали, что в этот период начали выращивать зелень, 13% занялись спортом.

Двое из пяти респондентов признали, что в период чрезвычайной ситуации больше полюбили свой дом, однако 62% признали, что "теплые чувства" к своему жилищу у них не усилились — наоборот, стало заметнее, что нужны улучшения, в домах беспорядок и слишком много вещей.

Опрос в интернете проводила компания Norstat по заказу IKEA, в нем в конце апреля — начале мая приняли участие 500 человек.