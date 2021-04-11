Опрос: 55% учеников не чувствуют себя готовыми сдавать централизованные экзамены

55% опрошенных учеников 12-х классов не чувствуют себя готовыми в мае сдавать централизованные экзамены, свидетельствуют результаты опроса, проведенного на платформе Edurio, передает LETA.

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В прошлом году неподготовленными себя чувствовали на 3% меньше учеников.

О среднем уровне готовности, как и в прошлом году, сообщили 34% учеников. Уверены в своих знаниях перед экзаменами 10% учеников, что на 4% меньше, чем в конце прошлого учебного года. Авторы исследования отмечают, что в этом году опрос проводится на месяц раньше, чем в прошлом году.

Рижские школьники чувствуют себя более готовыми к экзаменам, чем ученики за пределами столицы - 14% рижских школьников уверены в своих знания против 9% за пределами Риги. Наиболее готовыми к экзаменам себя чувствуют ученики государственных гимназий.

Ученики в опросе отметили, что низкая готовность к экзаменам связана с удаленной учебой. Школьники чувствовали нехватку обратной связи со стороны учителей. Кроме того, удаленные уроки были некачественными из-за технических неполадок на платформе Zoom, а также многие ученики занимаются лежа в кровати, что отвлекает. Ученики отметили, что устали длительно сидеть за компьютером, так как сразу после уроков следует выполнение домашних заданий.

Согласно опросу, из-за удаленной учебы у учеников нет желания и интереса готовится к централизованным экзаменам, так как они чувствуют себя подавленными.

На вопрос о дополнительной поддержке, необходимой для подготовки к экзаменам, 47% учеников хотят получить практические советы и стратегии, которые можно использовать во время экзаменов, 46% хотят очные консультации, 35% - обратную связь от учителя и разбор ошибок, а 32% хотят больше узнать о ходе экзаменов.

71% учеников планируют получать высшее образование в Латвии. Учиться за границей хотят 11% учеников государственных гимназий, 10% учеников заочных средних школ, 10% учеников общеобразовательных средних школ и 4% учеников гимназий.