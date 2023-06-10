Опрос: 55% жителей Латвии этим летом планируют провести отпуск за границей
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Количество жителей Латвии, планирующих провести отпуск за границей, выросло в этом году по сравнению с прошлым на 10% — с 45% до 55%, свидетельствуют данные опроса If Apdrošināšana.

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33% латвийцев планируют отдых на родине, а 12% респондентов еще не решили, поедут ли они этим летом отдыхать за пределы Латвии.

Большинство (39%) хотят во время отпуска посетить новые города и различные достопримечательности, 28% — проводить время на пляже. 18% жителей Латвии намерены совершать прогулки на природе, а 10% планируют посещение концертов или других культурных мероприятий.

Интересно, что латвийцы активнее посещают Европу (28%), чем жители Эстонии (26%) и Литвы (23%). Жители Литвы больше привержены внутреннему туризму — путешествовать по своей стране намерены 47% литовцев.

Представители If Apdrošināšana напоминают о необходимости перед зарубежной поездкой получить Европейскую карту медицинского страхования (EVAK), которая дает право на неотложную или необходимую медицинскую помощь за границей, а также купить соответствующий полис страхования путешествия.

В опросе приняли участие 3000 человек.

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