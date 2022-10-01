Опрос: 56% жителей Латвии не планируют вакцинироваться от Covid-19

28% жителей Латвии планируют вакцинироваться от Covid-19 до конца года, 10% — еще не определились, а 56% — не планируют вакцинироваться, а еще 6% уже прошли вакцинацию. Об этом свидетельствуют данные опроса, проводившегося Benu aptieka в сотрудничестве с компанией Gemius.

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По гендерному признаку чаще вакцинироваться хотят мужчины. До конца года пройти вакцинацию планируют 30% мужчин (да — 14%, скорее да — 16%) и 26% женщин (да — 11%, скорее да — 15%). Противоположный ответ дали 53% мужчин (нет — 31%, скорее нет — 22%) и 58% женщин (нет — 34%, скорее нет — 24%).

Если сравнивать результаты по языковому признаку, то 29% латышей и лишь 19% русскоязычных выразили готовность пройти вакцинацию до конца года. Не планируют вакцинироваться 55% латышей и 66% русскоязычных.

Люди с высшим образованием чаще выступают за вакцинацию. Этой осенью пройти вакцинацию планируют 29% респондентов с высшим образованием и 29% респондентов — со среднем.

Желание вакцинироваться также чаще выражали люди старшего поколения. Чаще других готовность пройти вакцинацию до конца года выразили люди в возрасте от 55 до 74 лет (35%). Чуть реже — люди в возрасте 35-44 лет (28%) и люди в возрасте 25-34 лет (26%). Еще реже — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (23%).

Опрос проводился 27-28 сентября. В нем приняли участие 1600 респондентов.