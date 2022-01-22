Опрос: 60% жителей Латвии в холодную погоду всегда носят шапки

Согласно социологическому опросу, проведенному BENU Aptieka в сотрудничестве с центром общественного мнения SKDS, 60% латвийских респондентов сообщили, что в холодное время года всегда носят шапку. Еще 19% опрошенных заявили, что в холодную погоду носят шапку иногда, 11% — редко, 9% вообще не носят шапку, а 0,5% затруднились с ответом.

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Результаты опроса показывают, что в холодное время года шапку чаще носят мужчины: 64% — всегда, 20% — иногда, 9% — редко. 6% мужчин не носят шапку вообще, а 1% опрошенных затруднились с ответом.

Среди опрошенных женщин в холодное время года носят шапку всегда 56%, 19% - иногда, 12% — редко, 12% не носят шапку, а 0,4% ответили "трудно сказать".

Анализ данных по возрастным группам показал, что шапку чаще всего носят респонденты в возрасте от 64 до 75 лет: 76% — всегда, 8% — иногда, 10% — редко, и лишь 6% не носят шапку. Реже всего носят шапку в холодное время года респонденты в возрасте от 25 до 34 лет: 51% — всегда, 27% — иногда, 9% — редко, 12% не носят шапку.

Что касается данных по регионам, то больше всего шапки в холодную погоду носят в Латгале: всегда - 75% респондентов, 12% — иногда, 5% — редко, а 8% не носят шапку. В Земгале 61% опрошенных носит шапку всегда, 21% — иногда, 9% — редко, 8% - совсем не носят. В Видземе 56% респондентов носят шапку в холодную погоду всегда, 20% — иногда, 15% — редко, 8% не носят шапку, в Курземе такие показатели - 57%, 18%, 12% и 13%, соответственно.

Как поясняет семейный врач Зане Зитмане, кратковременное нахождение вне помещений без шапки не будет иметь никаких негативных последствий. Если же на улице очень холодно или вы планируете находиться там долго, то лучше надеть шапку. Если человек тепло одет, но без головного убора, то он гораздо быстрее замерзнет, а также подвергнет себя повышенному риску простуды, у него усилится ломкость волос и их выпадение.

Если для взрослых ношение шапки может быть необязательным, то детям в холодную погоду шапку нужно носить всегда, так как у них еще не стабилизировалась терморегуляция, подчеркивает З. Зитмане. Однако детей не нужно и слишком кутать, так как они более активны и больше двигаются, поэтому их одежда должна быть легкой, дышащей и не ограничивающей движения.

Семейный врач рекомендует и детям, и взрослым выбирать головные уборы из натуральных материалов, таких как хлопок или шерсть, так как они лучше пропускают воздух. Потение головы может вызвать заболевания кожи головы, повысить риск простудных заболеваний, поэтому ее лучше избегать. В холодное время года можно носить также ушегрелки, если вам в них комфортно и не мерзнет голова, а шапку надевать только в особо холодные дни, подчеркивает семейный врач.

BENU Aptieka провела Мониторинг здоровья в сотрудничестве с центром исследования рынка общественного мнения SKDS. Было опрошено 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.