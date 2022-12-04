Опрос: 63% рижан ездят на личном автомобиле минимум раз в неделю

Личный автомобиль является основным видом транспорта менее чем для половины рижан, свидетельствуют данные сентябрьского опроса Latvijas fakti.

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В Риге 63% жителей ездят на машине хотя бы раз в неделю. Большинство из них - работающие мужчины, с более высоким уровнем образования и дохода, в возрасте от 25 до 54 лет.

Личный или служебный автомобиль является основным видом транспорта для 44% рижан в рабочие дни.

С другой стороны, общественным транспортом в Риге хотя бы раз в неделю пользуется каждый второй житель, или 51% опрошенных.

Общественным транспортом чаще пользуются пожилые люди, женщины, неработающие, с более низким уровнем дохода на члена семьи.

Хотя использование общественного транспорта немного увеличилось по сравнению с 2021 годом, оно далеко не достигло уровня, который был до пандемии "Covid-19", когда хотя бы раз в неделю им пользовались две трети рижан.

Общественный транспорт является основным видом транспорта для 39% населения при перемещении по Риге в будние дни.

Каждый четвертый житель Риги ездит на велосипеде хотя бы раз в неделю. Количество велосипедистов за год немного уменьшилось.

Чаще всего это молодежь в возрасте до 44 лет, работающие, с более высоким уровнем образования и дохода, мужчины.

Велосипед является основным видом транспорта для 5% горожан при перемещении по Риге в будние дни.

Данные опроса показывают, что доступность и качество услуг общественного транспорта удовлетворяют три четверти жителей Риги, но в этом году эти параметры оцениваются более сдержанно, чем в предыдущие 10 лет.

77% рижан довольны доступностью услуг общественного транспорта, а 74% респондентов довольны качеством этих услуг.

В ходе опроса было опрошено 2207 постоянных жителей Риги в возрасте от 18 лет и старше.