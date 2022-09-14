Опрос: 63% жителей Латвии сомневаются, что смогут оплатить все счета в отопительном сезоне

В Латвии 63% жителей не уверены, что осенью и зимой смогут полностью оплатить счета за коммунальные услуги, свидетельствуют данные опроса, опубликованного Swedbank, сообщает агентство LETA.

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В то же время опрос показал, что 52% респондентов в большей или меньшей степени рассчитывают на поддержку со стороны государства или местного самоуправления.

По данным опроса, 15% населения уже четко осознают, что, скорее всего, не смогут полностью оплатить счета зимой, а 35% считают, что смогут сделать это лишь частично.

Принимая во внимание большую неопределенность на рынке цен на энергоресурсы и, следовательно, неопределенность ожидаемых счетов, 13% населения очень сложно оценить свою потенциальную платежеспособность.

Способность оплачивать счета наиболее критично оценивают жители с низким и средним доходом, то есть с доходом до 550 евро на члена семьи. С другой стороны, домохозяйства, в которых доход на одного члена семьи превышает 1001 евро, чаще всего выражают оптимизм и указывают, что смогут полностью оплатить счета.

При опросе 37% жителей, ожидающих начала отопительного сезона, выразили полную готовность и уверенность справиться с оплатой счетов.

Заглядывая в будущее и думая о том, как оплатить возросшие счета этой зимой, 52% респондентов указали, что, скорее всего, ожидают поддержки со стороны государства и муниципалитетов — компенсаций, пособий, доплат и прочего.

Чаще всего на такую ​​помощь рассчитывают респонденты, имеющие в семье более пяти человек, реже всего на нее рассчитывают жители в возрасте от 18 до 29 лет и проживающие в семьях с одним ребенком.

При этом 21% респондентов выражают твердое убеждение, что, обдумывая возможные решения по покрытию счетов за отопление в осенне-зимний период, они совершенно не планируют рассчитывать на поддержку государства и муниципалитетов.

Жители Латвии отмечают, что в осенне-зимний сезон их больше всего беспокоит подорожание отопления — газа, дров, брикетов и другого топлива (59%), а также подорожание электроэнергии (57%). ). Респонденты в возрастной группе от 60 до 74 лет (65%) особенно обеспокоены ростом затрат на электроэнергию.

Опрос также показал, что жителей сельской местности меньше беспокоит рост расходов на отопление и жилье, но их больше беспокоит рост стоимости транспорта и топлива (48%), чем горожан.

Жителей с доходом от 351 до 550 евро на члена семьи значительно больше беспокоит рост расходов на отопление (70%), электричество (67%) и питание (61%).

Опрос Финансового института Swedbank проводился в сотрудничестве с Snapshots в сентябре 2022 года, в нем приняли участие 1051 житель Латвии в возрасте от 18 до 74 лет