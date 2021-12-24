Опрос: 66% латвийцев играют в компьютерные игры

Две трети жителей Латвии (66%) регулярно играют в компьютерные игры. Об этом свидетельствует данные опроса магазина компьютерной техники Dateks.

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39% опрошенных играют в компьютерные игры хотя бы раз в неделю. Среди них 19% делают это каждый день, 11% — два или три раза в неделю, а 9% — реже, но не менее одного раза в неделю.

Чаще всего для игр используются телефоны, так ответили 53% респондентов. 37% опрошенных для игр используют ноутбуки, 19% — персональные компьютеры, а 13% — планшет. Специализированные устройства PC gaming использует 13% опрошенных, а игровые консоли — 15% опрошенных.

Опрос проведен совместно с исследовательской компанией Snapshots, в нем участвовали 1018 респондентов 16-65 лет.