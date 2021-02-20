Picjumbo
Foto: Picjumbo

Современные технологии более четырех часов в день используют уже 66% жителей Латвии, тогда как в 2019 году таковых было только 18%, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором мобильной связи Tele2.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За два года самый быстрый рост потребления технологий произошел среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет и пожилых людей в возрасте от 60 до 74 лет.

У экранов гаджетов четыре и больше часов в день проводят 82% молодых людей по сравнению с 34% в 2019 году, а пожилые люди — 48% по сравнению с 9% два года назад. В целом все поколения проводят очень много времени с технологиями, особенно люди с высшим образованием (77%) и жители Риги (74%).

Как выяснилось в ходе опроса, люди используют технологии для удовлетворения различных основных потребностей, в основном — любопытства (54%), потребности в развлечениях и отдыхе (51%), бегства от повседневных забот (37%), социализации (31%), зарабатывания средств к существованию (27%) и любви (5%).

Опрос был проведен Tele2 в январе этого года совместно с Norstat. В нем участвовал 1001 респондент.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Tele2 Новые технологии Опросы
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Wolt по-вегански: опыт Беты Бейдз
Простые упражнения для уменьшения стресса
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Новые проекты

Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€