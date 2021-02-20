Современные технологии более четырех часов в день используют уже 66% жителей Латвии, тогда как в 2019 году таковых было только 18%, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором мобильной связи Tele2.

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За два года самый быстрый рост потребления технологий произошел среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет и пожилых людей в возрасте от 60 до 74 лет.

У экранов гаджетов четыре и больше часов в день проводят 82% молодых людей по сравнению с 34% в 2019 году, а пожилые люди — 48% по сравнению с 9% два года назад. В целом все поколения проводят очень много времени с технологиями, особенно люди с высшим образованием (77%) и жители Риги (74%).

Как выяснилось в ходе опроса, люди используют технологии для удовлетворения различных основных потребностей, в основном — любопытства (54%), потребности в развлечениях и отдыхе (51%), бегства от повседневных забот (37%), социализации (31%), зарабатывания средств к существованию (27%) и любви (5%).

Опрос был проведен Tele2 в январе этого года совместно с Norstat. В нем участвовал 1001 респондент.