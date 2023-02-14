Опрос: 68% латвийцев не верят властям, когда они говорят о стабильности

28% латвийцев не верят ни единому слову государственных должностных лиц, когда они говорят о ситуации в стране, стабильности финансовой системы и на другие подобные темы. 40% скорее не верят, 24% скорее верят, а полностью верят лишь 2%. Такие цифры приводит у себя в Facebook руководитель центра общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.

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Выше всего уровень доверия к властям был в 2020 году, и в этом он тоже сравнительно высок. В прошлом году опрос не проводился, но по графику можно видеть, что предыдущий "пик" доверия был в 2014 году, а до того — в кризисном 2008.

Меньше всего латвийцы доверяли власти на следующий год или через год после кризисной ситуации — например, в 2009 году скорее доверяли властям 8%, а полностью — 1%. В 2016, спустя два после начала войны в Донбассе и введения санкций, полностью доверяли властям 0% опрошенных, скорее доверяли — 12%. В 2021 году, после пика доверия в год начала пандемии, доверие властям опять резко упало. Худшим годом с точки зрения доверия был 2009.