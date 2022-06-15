Опрос: 71% жителей склонны думать, что зимой будет новая вспышка Covid-19

Хотя заболеваемость Covid-19 существенно снизилась и почти все антиковидные ограничения сняты, 71% жителей Латвии полагают, что в осенний и зимний период ожидается новая вспышка инфекции, свидетельствует опрос, проведенный Benu aptieka.

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Данные опросы показывают, что только 11% респондентов не ждут в этом году новой волны Covid-19, а у 18% нет мнения по этому вопросу.

Перспективы новой вспышки заболевания мужчины и женщины оценивают примерно одинаковы. Так 71% женщин считают, что вспышка будет. Среди мужчин такой ответ дали 70% респондентов.

Только 14% мужчин и 11% женщин думают, что новой волны Covid-19 не будет. Конкретный ответ на вопрос, о том ожидается ли новая вспышка инфекции, не смогли дать 18% женщин и 16% мужчин.

Не выявлена и особая разница в ответах латышей и русскоязычных жителей. 71% как тех, кто дома говорит по-латышски, так и тех, кто дома говорит по-русски, считают, что новая вспышка будет. Оптимистов, считающих, что вспышки не будет — среди русскоязычных: 17%. Среди тех, у кого родной язык латышский, таких только 11%. Нет мнения по этому вопросу у 18% латышей и 12% русскоязычных.

Наиболее пессимистичны жители в возрастной группе от 25 до 34 лет: 76% считают, что осенью и зимой вновь будет вспышка Covid-19. Среди тех, кому от 35 до 44 лет — таких 76%, среди тех, кому 45-54 года — 69%, в возрастной группе от 55 до 74 лет — 65%, среди самых молодых от 18 до 24 лет- 64%.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией Gemius в интернете. Были опрошены 1718 респондентов.