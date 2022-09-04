Опрос: 72% латвийцев ожидают новой вспышки Covid-19 до конца года

72% опрошенных жителей Латвии полагают, что до конца этого года в Латвии ожидается новая вспышка пандемии Covid-19 (да – 26%, скорее да – 46%). Об этом свидетельствуют данные Термометра стресса BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с компанией GEMIUS.

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При этом 13% респондентов прогнозируют, что новой вспышки Covid-19 в этом году в Латвии не ожидается (4% – нет, 9% – скорее нет), а еще 15% не смогли высказать конкретного мнения.

По сравнению с июлем, в августе жители больше склонялись к тому, что до конца года ожидается новая вспышка Covid-19: в июле такое мнение высказали 68% респондентов (23% – да, 45% – скорее да), 15% сказали, что нового подъема Covid-19 в этом году не ожидается (8% – нет, 7% – скорее нет), еще 17% не смогли высказать определенного мнения.

При анализе полученных данных в зависимости от пола респондентов существенных различий в результатах опроса не выявлено. Как среди женщин, так и среди мужчин 73% респондентов склоняются к тому, что к концу года ожидается новая вспышка Covid-19 . При этом 12% женщин и столько же мужчин выразили противоположное мнение, а 15% женщин и 16% мужчин не смогли высказать определенного мнения.

Сравнение данных в зависимости от языка, на котором респонденты говорят в семье, позволяет сделать вывод, что латыши чаще ожидают новой вспышки Covid-19 до конца года: среди них такое мнение выразили 76% (да – 27%, скорее да – 49%), в то время как среди русскоговорящих этот показатель составил 60% (да – 21%, скорее да – 39%). Противоположное мнение высказали 10% латышей (нет – 2%, скорее нет – 8%) и 18% русскоговорящих (нет – 4%, скорее нет – 14%), а еще 14% латышей и 22% русскоговорящих не смогли высказать определенного мнения.

Оценка полученных результатов в зависимости от уровня образования респондентов показала, что респонденты с высшим образованием чаще ожидают новой вспышки Covid-19 до конца этого года: среди них такое мнение выразили 78% (да – 27%, скорее да – 51%), по сравнению с 65% (да – 32%, скорее да – 33%) респондентов со средним образованием. Противоположное мнение высказали 11% респондентов с высшим образованием и 10% респондентов со средним образованием, а 1% респондентов с высшим образованием и 25% респондентов со средним образованием не смогли высказать определенного мнения.

BENU Aptieka призывает соблюдать профилактические меры, рекомендованные Министерством здравоохранения и Центром профилактики и контроля заболеваний:

 Следить за актуальной информацией о вакцинации против Covid-19 и делать прививки. Актуальная информация о планируемом этой осенью процессе вакцинации доступна на домашней странице Национальной службы здоровья.

 Избегать контактов с другими людьми и не посещать общественные места даже при малейших симптомах респираторного заболевания.

 В общественных местах стараться соблюдать дистанцию 2 метра.

 Соблюдать гигиену рук – регулярно и правильно мыть руки. Если это невозможно, использовать дезинфицирующее средство для рук и не прикасаться к лицу грязными руками.

 Регулярно проветривать помещения – широко открывать окна несколько раз в день.

 В местах, где невозможно соблюдать безопасное расстояние, рекомендуется пользоваться лицевой маской или респиратором FFP2, особенно людям с хроническими заболеваниями, пониженным иммунитетом. При использовании лицевой маски нос и рот должны быть плотно закрыты.

Опрос проводился в сотрудничестве с исследовательской компанией GEMIUS, было опрошено 1518 респондентов.