Опрос: 72% жителей Латвии ждут осенью новую волну пандемии

Хотя общая тревога населения Латвии по поводу пандемии летом снизилась, 72% склонны думать, что осенью ожидается новая волна Сovid-19, свидетельствуют данные опроса "Термометр стресса аптеки BENU", в котором участвовали более 2300 человек.

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В марте прошлого года 18% респондентов оценили свою обеспокоенность пандемией как очень высокую, в феврале этого года данный показатель составлял 20%, в начале июня — 14%, а сейчас — 8%.

При этом 12% респондентов склонны думать, что новой вспышки "Covid-19" осенью не ожидается, а 16% не смогли выразить определенного мнения.

Новой волны Covid-19 осенью ждут 74% женщин и 71% мужчин, 73% латышей и 72% русскоязычных, при этом нет существенных различий в ответах респондентов по возрасту населения.

Высокий уровень тревоги из-за пандемии коронавируса испытывают 8% респондентов, средне-высокий — 19%, средний — 27%, а 46% — низкий или очень низкий уровень тревожности.

"Covid-19" больше беспокоит женщин и пожилых людей. У женщин очень высокий уровень тревожности сохраняется у 10% респондентов, у мужчин — 4%.

Анализ данных по возрастным категориям показывает, что самый высокий уровень тревожности остается среди пожилых людей: 13% людей в возрасте 55-74 лет испытывают очень высокий уровень тревожности по поводу "Covid-19", в то время как в других возрастных группах показатели ниже.

В марте прошлого года, когда Covid-19 впервые пришел в Латвию, уровень беспокойства по поводу распространения болезни был значительно выше, чем сейчас. В опросе, проведенном в конце марта 2020 года, об очень высоком уровне тревожности говорили 18% респондентов, об умеренно высоком — 34%, о среднем — 27%, о низком или очень низком — 21%.

Самый высокий уровень тревожности был в начале этого года, когда 20% опрошенных оценили свою тревожность как высокую, 27% респондентов — как средне-высокую, 25% — как среднюю и 29% — как низкую.

Опрос проводился совместно с компанией исследований в интернете Gemius.