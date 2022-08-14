Опрос: 73% жителей Латвии недостаточно долго моют руки

Несмотря на то, что пандемия Covid-19 заставила нас уделять больше внимания гигиене и правильному мытью рук, 73% опрошенных жителей Латвии по-прежнему не моют руки достаточно долго – вместо хотя бы 20 секунд 26% моют руки до 10 секунд, а 47% – от 11 до 19 секунд.

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При этом лишь 15% респондентов моют руки в течение рекомендованного времени – не менее 20 секунд, а еще 12% не смогли высказать конкретного мнения. Об этом свидетельствуют данные Мониторинга здоровья BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с исследовательской компанией SKDS.

По сравнению с 2021 годом несколько увеличилась доля респондентов, которые моют руки недостаточное количество времени – в августе прошлого года этот показатель составлял 70%, при этом 17% мыли руки в течение рекомендованных 20 секунд и дольше, а еще 13% не смогли высказать конкретного мнения.

Врач-терапевт Зане Зитмане отмечает, что заболеваемость Covid-19 снова растет, вокруг циркулируют другие инфекции пищеварительного тракта и верхних дыхательных путей, поэтому правильному мытью рук нужно уделять особое внимание.

Необходимо также помнить, что важно не то, сколько раз вы мыли руки, а что вы мыли их в ситуациях, когда это особенно важно, например:

• по приходу домой после посещения общественных мест;

• после туалета;

• после чихания, кашля, сморкания;

• поле контакта с животным;

• перед едой и приготовлением пищи;

• до и после обработки ран;

• до и после контакта с инфекционным больным;

• до и после надевания/снятия контактных линз;

• после нанесения косметики;

• когда руки явно грязны.

Что касается мытья рук в упомянутых ситуациях, то здесь наблюдаются отличия. Например, 88% опрошенных жителей Латвии всегда моют руки после посещения туалета в общественном месте, 67% всегда моют руки после посещения туалета дома, 62% всегда моют руки перед приготовлением пищи, 29% всегда моют руки после контакта с домашними животными, и лишь 17% моют руки после сморкания, чихания или кашля, что на 5% меньше, чем год назад.

Тщательнее руки моют женщины – 91% женщин всегда моют руки после посещения туалета в общественных местах, по сравнению с 84% мужчин; 70% женщин и 65% мужчин всегда моют руки после посещения туалета дома; 74% женщин и 57% мужчин моют руки после уборки дома; 68% женщин и 56% мужчин моют руки перед приготовлением пищи; 35% мужчин и 23% женщин

моют руки после контакта с животными; 20% женщин и 14% мужчин моют руки после сморкания, чихания или кашля.

Помимо рекомендуемой продолжительности мытья рук, также важна правильная техника мытья рук:

 руки намочить под чистой проточной водой;

 тщательно намылить, чтобы образовалась пена;

 мыть в течение 20 секунд, тщательно промывая ладони, верхнюю часть рук, между пальцами и под ногтями;

 тщательно сполоснуть;

 находясь в общественном месте, рекомендуется включать

водопроводный кран с помощью салфетки.

В случаях, когда руки нельзя вымыть сразу, рекомендуется использовать дезинфицирующее средство для рук.

Опрос проводился в сотрудничестве с исследовательской компанией SKDS – в августе было опрошено 1005 жителей Латвии.