Опрос: 73% жителей не поддерживают увеличение госдолга за счет будущих поколений

Большинство жителей Латвии — 73% — не считает приемлемым то, что государство занимает деньги, чтобы решить нынешние проблемы, а отдавать долги придется уже следующим поколениям. Об этом свидетельствует опрос SKDS.

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Скорее неприемлемым принцип занимать сейчас, увеличивая долговую нагрузку в будущем, считают 36% респондентов, вообще неприемлемым — 37%. Заемную политику государства поддерживают 19% опрошенных, считают ее скорее приемлемой — 17%, полностью приемлемой — только 2%.

Согласно результатам опроса, большинство респодентов (75%) полагают, что внешний долг Латвийского государства, в сравнении с другими странами ЕС, в целом большой (скорее большим его считают 36%, очень большим — 39%). А 12% оценивают внешний долг как средний, 3% — как маленький.

Совет по фискальной дисциплине считает, что итоги опроса показывают недостаток понимания у жителей финансового положения государства, поскольку на самом деле уровень госдолга Латвии сравнительно низкий.

По словам главы Совета по фискальной дисциплине Инны Штейнбуки, Латвия — одно из государств со сравнительно низким госдолгом, что дает возможность занимать на международных рынках под очень низкие процентные ставки и реализовывать программы поддержки во время пандемии.

"Это не означает, что правительство в бюджетных расходов может действовать по принципу "газ в пол". Чтобы сбалансировать расходы, которые из-за пандемии и энергетического кризиса стремительно растут, повышение долго нужно останавливать. Не допускать, что долг существенно превысил 50% от внутреннего валового продукта (ВВП), что в латвийских условиях было бы идеальной границей", — подчеркнула Штейнбука.