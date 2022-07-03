Опрос: 75% латвийцев могут распознать у себя депрессию

В целом 3/4 опрошенных жителей Латвии (75%) полагают, что смогли бы распознать признаки депрессии (да – 23%, скорее да – 52%), 18% признались, что не смогли бы (нет – 3%, скорее нет – 15%), а еще 7% не смогли дать конкретного ответа. Такие данные приводит Мониторинг здоровья BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с исследовательской компанией SKDS.

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Клинический психолог Инесе Лиетавиете более осторожно относится к полученным результатам. Она отмечает, что хотя пандемия Covid-19 помогла привлечь внимание к проблемам психического здоровья, даже если вы знаете признаки депрессии, самостоятельно оценить ее сложно, поскольку депрессия бывает разных форм и степени тяжести, поэтому рекомендуется обратиться за профессиональной помощью, так как в противном случае депрессия может иметь очень серьезные последствия.

Насколько распространена депрессия в Латвии?

Термин "депрессия" используется в самых разных смыслах. В Латвии эта проблема не получила должной оценки среди жителей в целом; косвенно о распространенности депрессии свидетельствует уровень самоубийств, который в Латвии является одним из самых высоких среди европейских стран.

Исследование, проведенное до начала пандемии Covid-19, показало, что распространенность депрессии в Латвии в целом составляет 6,7%. Она была более распространена среди женщин, чем среди мужчин, – 7,8% и 5,6% соответственно. По данным семейных врачей, 22,4% пациентов испытывали депрессию в какой-то момент своей жизни.

В ходе экстренного исследования (весна 2020 года, онлайн-опрос) распространенность депрессии среди населения Латвии составляла 5,6% (7,2% среди женщин и 4,2% среди мужчин). Респонденты с депрессией были моложе, чем респонденты без депрессии, а мужчины без депрессии были значительно старше женщин без депрессии. Депрессия была более распространена среди респондентов, проживающих в городах, за исключением Риги, а также среди тех, кто не состоял в отношениях или не имел работы.

По сравнению с другими европейскими странами, в Латвии наблюдается заметное гендерное различие: диагноз депрессии ставится относительно меньшему числу мужчин, чем в других странах. Однако высокий риск самоубийств среди мужчин в Латвии говорит о том, что проблемы депрессии у мужчин не распознаются вовремя и что существуют социальные и культурные предрассудки, которые мешают мужчинам вовремя обратиться за помощью.

Влияние пандемии

Клинический психолог И. Лиетавиете объясняет, что во время затянувшейся чрезвычайной ситуации, вызванной Covid-19, в обществе в целом стало больше разговоров о психическом здоровье. Важно отметить, что депрессия больше не является запретной темой среди молодежи, в том числе благодаря влиянию англоязычных видеоблогов. Однако даже если симптомы депрессии известны, ее трудно оценить самостоятельно, поскольку депрессия бывает разных форм и степени тяжести: это может быть отдельный симптом, депрессивное состояние, депрессивное расстройство, "малая депрессия" или клиническая депрессия как заболевание.

Депрессия различается по степени тяжести, а также по нескольким синдромологическим вариантам (аддиктивная, дисфорическая, анестетическая и т. д.). Поэтому, даже если известно о признаках депрессии, важно обратиться за профессиональной помощью.

Признаки и факторы риска

Три основных симптома депрессии — это плохое настроение большую часть дня без особых причин, снижение интереса и способности испытывать радость, а также усталость и отсутствие энергии.

Дополнительные симптомы депрессии включают: мысли о самообвинениях, неадекватное чувство вины, низкую самооценку, суицидальные мысли или поведение, трудности в принятии решений, планировании или концентрации внимания, нарушение психомоторной активности, любые нарушения сна, снижение аппетита.

Для диагностики депрессии важен временной критерий — продолжительность расстройства должна составлять не менее двух недель, большую часть дня. В зависимости от количества и выраженности симптомов определяется, является ли это легким, умеренным или тяжелым депрессивным эпизодом.

Развитие депрессии объясняется несколькими факторами, такими как функциональные изменения в структурах мозга, участвующих в регуляции настроения, нарушение работы нейромедиаторов (дофамина, серотонина, норадреналина), вызванное длительным или повторяющимся стрессом, а также генетические или наследственные факторы. Также установлена генетическая связь между алкогольной зависимостью, тревогой и депрессией.

Эксперт объясняет, что помимо биологических факторов в развитии депрессии играют роль различные психосоциальные факторы, такие как ранняя психологическая травма, потеря близких людей и отношений в детстве, которые создают "уязвимость" индивида. Чувство покинутости и незащищенности, семейные конфликты, неспособность родителей удовлетворить эмоциональные потребности ребенка оказывают негативное влияние на его будущее социальное функционирование и способность адекватно удовлетворять свои потребности во взрослой жизни. Потеря самоуважения в силу различных обстоятельств, неуверенность в себе, выученная беспомощность, чрезмерная самокритика и другие факторы также способствуют развитию депрессии.

Группы риска

Исследования показывают, что женщины, особенно молодые, подвержены более высокому риску депрессии, но с годами эта пропорция снижается. Также более высокому риску депрессии подвержены безработные и люди с низким уровнем доходов. Хотя социально-экономические факторы играют важную роль в распространенности депрессии, она также часто рассматривается как проблема высокоразвитых, богатых стран, что заставляет оценивать результаты исследований с определенной осторожностью и в контексте.

Данные о связи между уровнем образования и депрессией также противоречивы. В проведенном в Латвии исследовании депрессия чаще диагностировалась у людей с посредственной или плохой самооценкой здоровья, ухудшением здоровья за последние 12 месяцев или алкогольной зависимостью. В целом люди с депрессией имеют более высокий риск коморбидных (сопутствующих) соматических и психиатрических заболеваний.

Важным защитным фактором являются постоянные отношения. Связь между депрессией и отсутствием отношений можно объяснить двояко: во-первых, депрессивные люди менее склонны к формированию отношений и, во-вторых, потеря отношений может способствовать развитию депрессии.

По-прежнему существует ряд предубеждений

Возможно, одно из самых распространенных убеждений заключается в том, что "каждый должен справиться с депрессией самостоятельно — "всего лишь" взяв себя в руки и думая позитивно". К сожалению, это не работает, и часто самокритика, требующая невозможного, еще больше усугубляет ситуацию.

Часто говорят, что "депрессия проходит сама собой". Иногда это удается, поскольку каждый из нас обладает уникальной адаптивной способностью к саморегуляции, но часто этого недостаточно. Важно признать, что профессиональная помощь необходима — как и при других заболеваниях. Кроме того, до сих пор существуют предубеждения в отношении вредного воздействия антидепрессантов.

Лечение: первые шаги

Важно признать, что депрессия — это болезнь (или, в более легкой форме, психическое расстройство), которая требует целенаправленного лечения. И депрессия поддается лечению. Значительная часть пациентов испытывает снижение симптомов депрессии и тревоги после начала курса приема антидепрессантов, которые, стимулируя регуляцию нейротрансмиттеров в головном мозге, позволяют почувствовать первое ощутимое улучшение в течение двух недель.

Другие пациенты выбирают в качестве основного лечения психотерапию, отмечает эксперт. Руководство по когнитивно-поведенческой терапии депрессии основано на интеграции трех основных принципов: во-первых, точный диагноз и соответствующая медикаментозная терапия; во-вторых, важность уменьшения депрессивных симптомов с помощью целенаправленной психотерапии; и, в-третьих, поведенческая активация (распорядок дня, здоровые привычки и регулярная физическая активность).

Путь каждого человека к выздоровлению сугубо индивидуален, поэтому не существует универсального рецепта. Однако самый важный и общий принцип — не изолировать себя и не оставаться один на один с болезнью.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований SKDS — в июне было опрошено 1005 жителей Латвии.