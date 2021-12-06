Опрос: 77% жителей Латвии считают, что родители должны помогать своим детям с покупкой жилья

Согласно опросу населения, проведенному Luminor banka, большинство жителей Латвии считают, что родители должны помогать своим детям с покупкой первого жилья.

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13% респондентов заявили, что родители должны помогать своим детям в покупке жилья, 64%​опрошенных считают, что это следует делать только в том случае, если родители могут себе это позволить.

Больше всего в необходимости поддержки со стороны родителей убеждены люди старшего возраста — если в возрастной группе 18-29 лет за помощь родителей проголосовали 65% респондентов, то в возрасте старше 60 лет такого мнения придерживаются уже 84% опрошенных.

Чаще всего поддержку от родителей при покупке жилья хотели бы получать жители прилегающих к Риге территорий, а также Видземе и Латгалии. Там за помощь родителей высказывались в среднем 8 из 10 респондентов. Реже за помощь родителей голосовали в столице и Земгале.

В то же время 16% респондентов считают, что дети должны зарабатывать на покупку жилья самостоятельно — 12% убеждены, что дети должны зарабатывать себе на жизнь и сами обеспечивать себя жильем, а 4% считают, что дети должны помогать своим детям, а не наоборот.

Более трети респондентов (39%) выделят часть своих средств только в том случае, если ребенок столкнется с трудностями при выплате кредита, каждый четвертый будет готов оплатить первый взнос по ипотечному кредиту, а 15% — частично покрывать ежемесячные платежи. Лишь небольшая часть хотела бы покрывать все ежемесячные платежи, а пятая часть респондентов (19%) вообще не готова выделять средства.

Опрос проводился в ноябре этого года в сотрудничестве с исследовательским центром Norstat, в нем приняли участие 1010 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.