Опрос: 78% латвийцев высказались против легализации марихуаны
Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Несмотря на это что уровень поддержки легализации марихуаны в последние годы показывает тенденцию к медленному росту, в Латвии он все еще очень, очень низок", — сообщил в Twitter глава агентства по изучению общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш. Согласно результатам опроса, проведенного его компанией, лишь, 16% латвийцев считают легализацию марихуаны достойным делом.

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В свою очередь, против идеи о легализации высказались 78% опрошенных жителей страны.


Наибольшее сопротивление легализации марихуаны было зафиксировано в 2014 году, когда против этой идеи высказались 87% жителей.

В этом году данный показатель жителей считают, что употребление марихуаны в Латвии стоит легализовать, вырос до 16% и стал самым высоким за всю историю исследований.

Как сообщалось ранее, Европарламент призывает продолжать исследования возможностей использования марихуаны в медицинских целях и побуждает страны Европейского союза использовать возможности медикаментов, содержащих марихуану.

Депутаты Европарламента, ссылаясь на научную литературу, указывают, что марихуана и каннабиноиды могут быть эффективны для улучшения аппетита, уменьшения потери веса, связанного с ВИЧ/СПИД, облегчения симптомов психических расстройств и эпилепсии, а также для облегчения симптомов болезни Альцгеймера, артрита, астмы, рака, болезни Крона и глаукомы.

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