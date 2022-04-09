Опрос: 8% латвийцев продолжат делать самотесты на Covid-19 перед походом в гости

В целом 8% опрошенных жителей Латвии отметили, что и после отмены ограничений, связанных с Covid-19, они, перед тем, как пойти в гости, продолжат делать самотесты на Covid-19 (2% – да, 6% – скорее да). Об этом свидетельствуют данные Термометра стресса BENU Aptieka, которые были получены в сотрудничестве с компанией GEMIUS.

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Подавляющее большинство опрошенных (87%) с 1 апреля перед тем, как пойти в гости, не будут делать самотесты (55% – нет, 32% – скорее нет), а у 5% не было конкретного мнения на этот счет. 4% респондентов ответили, что и после 1 апреля перед приемом гостей будут просить их сделать самотест на Covid-19, а еще у 3% не было конкретного мнения.

Если сравнить полученные результаты в зависимости от пола респондентов, то видно, что немного чаще самотесты перед тем, как пойти в гости, будут и впредь делать женщины – среди них самотесты планируют делать 9% (2% – да, 7% – скорее да), в то время как среди мужчин этот показатель составляет 7% (2% – да, 5% – скорее да). Не планируют делать самотесты перед тем, как пойти гости 84% женщин (49% – нет, 35% – скорее нет) и 90% мужчин (61% – нет, 29% – скорее нет), а еще 8% женщин и 3% мужчин не могли дать конкретного ответа.

На вопрос о том, будут ли они просить гостей делать перед приходом в гости самотест на Covid-19, утвердительно ответили 5% женщин (2% – да, 3% – скорее да) и 3% мужчин (1% – да, 2% – скорее да).

Сравнение полученных результатов в зависимости от языка, на котором респонденты говорят в семье, показывает, что чаще самотесты перед тем, как пойти в гости, планируют делать русскоязычные – 12% (3% – да, 9% – скорее да), а среди латышей – 7% (1% – да, 6% – скорее да). Не планируют делать самотесты перед тем, как пойти в гости, 88% латышей (55% – нет, 33% – скорее нет) и 81% русскоязычных (51% – нет, 30% – скорее нет), а еще 5% латышей и 7% русскоязычных не могли дать конкретного ответа. Также 4% латышей (1% – да, 3% – скорее да) и 4% русскоязычных (3% – да, 1% – скорее да) перед приемом гостей будут просить их сделать самотест на Covid-19, 93% латышей (68% – нет, 25% – скорее нет) и 91% русскоязычных (67% – нет, 24% – скорее нет) не планируют просить об этом гостей, а еще 3% латышей и 6% русскоязычных не могли дать конкретного ответа.

Анализ результатов в зависимости от возраста респондентов показал, что чаще всего делать самотесты перед тем, как отправиться в гости, планируют молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет – среди них так ответили 14% (5% – да, 9% – скорее да), в других же возрастных группах этот показатель составлял от 5% до 8%. Также респонденты в возрасте 18–24 лет чаще отмечали, что будут просить гостей сделать самотест на Covid-19: в этой группе респондентов это планируют делать и впредь 9% опрошенных (7% – да, 2% – скорее да), в то время как в других возрастных группах этот показатель не превышает 4%.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований GEMIUS, было опрошено 1859 респондентов.