Oпрос: 80% латвийских детей получают на карманные расходы до 40 евро в месяц

В Латвии почти 90% детей и молодых людей в возрасте от 7 до 17 лет регулярно получают от родителей деньги на личные расходы. Лишь 4% молодых людей этого возраста зарабатывают самостоятельно, а у 9% нет финансовых средств, которые они могли бы тратить на собственные нужды.

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Как показывает опрос, проведенный банком SEB, с определенной регулярностью, например, раз в неделю или в месяц, карманные деньги получают 36% детей и молодых людей, а половине этой группы карманные деньги выдаются время от времени.

Сравнивая ответы участников исследования из разных регионов Латвии, можно констатировать, что существенных различий в привычках тут нет: разве что, в Рижском регионе немного меньше доля детей, которые не получают карманные деньги вообще (6% против 10% в других регионах).

"В рамках опроса выяснилось, что практика давать или не давать детям карманные деньги

напрямую не связана со статистическими различиями в доходах домохозяйств в разных

латвийских регионах. А именно, вне зависимости от того, живет ли ребенок в Риге, Видземе

или в Латгале, доля родителей, которые дают или не дают детям деньги на персональные

нужды, фактически не отличается. Немаловажно и то, что суммы карманных денег

практически одинаковы по всей Латвии", — говорит руководитель сегмента частных лиц

банка SEB Элина Калниня.

Почти половина (48%) жителей Латвии с детьми в возрасте от 7 до 17 лет, отметили, что

дети получают на карманные расходы до 20 евро в месяц, а 30% — суммы от 21 до 40 евро.

"Если оценивать среднюю сумму, можно сказать, что далеко не всегда более высокие

доходы семьи автоматически означают, что детям выдается больше карманных денег.

Например, в семьях с доходами от 1250 до 1500 евро 84% детей получают от родителей до

40 евро. А в семьях, где доходы превышают 3000 евро, удельный вес таких детей — 76%.

Эти данные, с одной стороны, говорят о том, что детям, особенно младшего возраста, не

нужны крупные суммы на удовлетворение таких повседневных потребностей как, к примеру,

питание в школе. С другой стороны, родители хорошо понимают, что карманные деньги

зачастую тратятся на довольно бесполезные вещи и нездоровые лакомства. Поэтому суммы

на карманные расходы небольшие и в сравнительно состоятельных семьях. Думаю, это

говорит об определенной зрелости общества, подкованности в вопросах финансовой

грамотности", — отметила Элина Калниня.

В ходе опроса также выяснилось, что часть детей и молодых людей самостоятельно

зарабатывают на карманные расходы, особенно если это подростки. Например, 46%

подрабатывающих молодых людей получают до 100 евро в месяц. Но есть и те, у кого

доходы достигают 400 евро (18%) и даже 1000 евро (3%).

По словам Калнини, можно только приветствовать практику, когда молодые люди

находят время и возможности для заработка, получая таким образом не только карманные

деньги, но и первый трудовой опыт. Однако и молодым людям, и родителям важно помнить,

что в этом возрасте абсолютным приоритетом должно быть получение образования; все

остальное — подчинено этой цели.

*Опрос жителей Латвии по заказу банка SEB в августе этого года провела компания Norstat; в опросе приняли участие 1016 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет, у которых есть дети.