Oпрос: 80% латвийских детей получают на карманные расходы до 40 евро в месяц

В Латвии почти 90% детей и молодых людей в возрасте от 7 до 17 лет регулярно получают от родителей деньги на личные расходы. Лишь 4% молодых людей этого возраста зарабатывают самостоятельно, а у 9% нет финансовых средств, которые они могли бы тратить на собственные нужды.
Как показывает опрос, проведенный банком SEB, с определенной регулярностью, например, раз в неделю или в месяц, карманные деньги получают 36% детей и молодых людей, а половине этой группы карманные деньги выдаются время от времени.
Сравнивая ответы участников исследования из разных регионов Латвии, можно констатировать, что существенных различий в привычках тут нет: разве что, в Рижском регионе немного меньше доля детей, которые не получают карманные деньги вообще (6% против 10% в других регионах).
"В рамках опроса выяснилось, что практика давать или не давать детям карманные деньги
напрямую не связана со статистическими различиями в доходах домохозяйств в разных
латвийских регионах. А именно, вне зависимости от того, живет ли ребенок в Риге, Видземе
или в Латгале, доля родителей, которые дают или не дают детям деньги на персональные
нужды, фактически не отличается. Немаловажно и то, что суммы карманных денег
практически одинаковы по всей Латвии", — говорит руководитель сегмента частных лиц
банка SEB Элина Калниня.
Почти половина (48%) жителей Латвии с детьми в возрасте от 7 до 17 лет, отметили, что
дети получают на карманные расходы до 20 евро в месяц, а 30% — суммы от 21 до 40 евро.
"Если оценивать среднюю сумму, можно сказать, что далеко не всегда более высокие
доходы семьи автоматически означают, что детям выдается больше карманных денег.
Например, в семьях с доходами от 1250 до 1500 евро 84% детей получают от родителей до
40 евро. А в семьях, где доходы превышают 3000 евро, удельный вес таких детей — 76%.
Эти данные, с одной стороны, говорят о том, что детям, особенно младшего возраста, не
нужны крупные суммы на удовлетворение таких повседневных потребностей как, к примеру,
питание в школе. С другой стороны, родители хорошо понимают, что карманные деньги
зачастую тратятся на довольно бесполезные вещи и нездоровые лакомства. Поэтому суммы
на карманные расходы небольшие и в сравнительно состоятельных семьях. Думаю, это
говорит об определенной зрелости общества, подкованности в вопросах финансовой
грамотности", — отметила Элина Калниня.
В ходе опроса также выяснилось, что часть детей и молодых людей самостоятельно
зарабатывают на карманные расходы, особенно если это подростки. Например, 46%
подрабатывающих молодых людей получают до 100 евро в месяц. Но есть и те, у кого
доходы достигают 400 евро (18%) и даже 1000 евро (3%).
По словам Калнини, можно только приветствовать практику, когда молодые люди
находят время и возможности для заработка, получая таким образом не только карманные
деньги, но и первый трудовой опыт. Однако и молодым людям, и родителям важно помнить,
что в этом возрасте абсолютным приоритетом должно быть получение образования; все
остальное — подчинено этой цели.
*Опрос жителей Латвии по заказу банка SEB в августе этого года провела компания Norstat; в опросе приняли участие 1016 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет, у которых есть дети.